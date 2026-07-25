Не выходите из дома, пока не проверите эти 10 вещей перед отпуском / © Associated Press

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Подготовка к отпуску обычно превращается в бесконечный список дел: вынести мусор, проверить документы, выключить утюг, отрегулировать температуру в доме. В этой суете легко забыть о нескольких мелочах, которые могут дорого обойтись по возвращении.

Издание Real Simple сообщило, что большинство неприятностей можно предотвратить заранее. Достаточно нескольких простых действий, чтобы обеспечить безопасность дома и наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о том, всё ли в порядке дома.

Проверьте все входы в дом

Перед отъездом осмотрите дом в последний раз. Речь идет не только о входной двери — следует убедиться, что также закрыты:

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боковые входы

гараж

калитка

все окна первого этажа

Именно об этих местах чаще всего забывают, когда спешат отправиться в путь.

Убедитесь, что система безопасности работает

Если в доме установлены камеры или сигнализация, не забудьте проверить их перед отъездом. Важно убедиться, что:

камеры заряжены или подключены к источнику питания

есть ли у них доступ к сети

обзор не закрывают растения или предметы мебели

основные входы хорошо попадают в поле зрения

Несколько минут проверки могут сэкономить немало нервов

Создайте впечатление, что дома кто-то есть

Пустой дом всегда привлекает больше внимания. Есть несколько простых способов сделать так, чтобы дом выглядел заселенным даже в ваше отсутствие.

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Позаботьтесь о посылках и почте. Скопившиеся у двери коробки или письма — явный признак того, что хозяев нет дома. Если ожидаете доставку, попросите соседей или друзей забрать посылки.

Используйте таймеры для освещения. Автоматическое включение света вечером создает впечатление, что в доме есть люди. Для этого можно использовать таймеры, умные лампы или смарт-розетки, которые позволяют управлять освещением даже удаленно.

Оставьте автомобиль возле дома. Если обычно во дворе стоит машина, пустое место может показаться подозрительным. По возможности оставьте автомобиль на привычном месте.

Отключите ненужные электроприборы

Многие небольшие приборы продолжают потреблять электроэнергию даже тогда, когда ими не пользуются. Перед поездкой следует отключить от сети:

кофеварку

тостер

фен

обогреватели

зарядные устройства, которые не понадобятся во время вашего отсутствия

Особое внимание следует уделить устройствам с литий-ионными аккумуляторами — электровелосипедам, самокатам, электроинструментам. Их не рекомендуется оставлять на зарядке без присмотра, так как это повышает риск возгорания.

Проверьте датчики дыма и угарного газа

Перед отпуском следует проверить все сигнализаторы. Для этого достаточно нажать кнопку проверки. Если сигнал слабый или устройство не реагирует, необходимо заменить батарейки.

Также следует убедиться, что система сигнализации включена, а контакты для экстренных сообщений остаются актуальными.

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Не оставляйте воду в бытовой технике

Перед отъездом желательно слить воду из приборов, в которых она может застаиваться. Речь идет о:

кофеварке

чайнике

посудомоечной машине

стиральной машине

Влага, остающаяся внутри, может привести к появлению плесени уже через 24–48 часов.

Не выключайте полностью кондиционер

Желание сэкономить электроэнергию вполне понятно, но полностью отключать систему кондиционирования или вентиляции не рекомендуется. Она отвечает не только за температуру, но и за уровень влажности в помещении.

Оптимально поддерживать влажность в пределах 35–50%. Это помогает предотвратить появление плесени, деформацию деревянных поверхностей, отслоение краски и другие последствия избыточной влажности.

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Перекройте воду

Если вы планируете поездку на несколько дней или дольше, стоит подумать о перекрытии главного вентиля водоснабжения. Если это невозможно, желательно хотя бы перекрыть подачу воды к наиболее уязвимым приборам:

стиральной машины

посудомоечной машины

льдогенератора

Так можно существенно снизить риск масштабного затопления из-за незаметной утечки или повреждения шлангов. Для газовых водонагревателей также часто предусмотрен специальный режим «Отпуск», который рекомендуется использовать во время длительного отсутствия.

Спокойный отпуск начинается ещё до того, как вы сядете в самолёт или автомобиль. Всего десять минут внимательной проверки могут уберечь дом от краж, пожаров, затопления и других неприятных сюрпризов. Поэтому, прежде чем закрыть дверь, уделите немного времени дому.

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