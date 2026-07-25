Эд и Лоррейн Уоррены / © Associated Press

Реклама

На протяжении почти пятидесяти лет Уоррены утверждали, что расследовали более 10 тыс. случаев проявлений сверхъестественного. Они исследовали заброшенные дома, работали с семьями, которые сообщали о полтергейстах, проводили консультации со священниками и накопили огромный архив аудиозаписей, фотографий и документов. Их история началась задолго до мировой славы, в обычных американских семьях, сообщило издание Saturday Evening Post.

Детство Эдварда Уоррена

Эд и Лоррейн Уоррены / © Associated Press

Эдвард Уоррен родился в штате Коннектикут в 1920-х годах. Эд не раз рассказывал, что дом, в котором он жил с семьёй, был «не таким, как все». Сначала это были странные звуки, которые взрослые объясняли старыми деревянными перекрытиями или ветром. Однако со временем, как вспоминал сам Уоррен, он начал видеть вещи, которые, по его убеждению, нельзя было объяснить естественными причинами.

Однажды, когда мальчику было всего пять лет, он увидел маленькое светящееся пятно. По его словам, свет быстро увеличивался, пока не превратился в полупрозрачную женскую фигуру. Эд утверждал, что узнал в ней бывшую хозяйку дома, которая умерла примерно за год до этого события. Видение, по его словам, длилось всего несколько секунд, после чего фигура просто исчезла.

Реклама

После этого случая, как писал Уоррен в книге «Демонолог» («The Demonologist»), его стали преследовать странные сны. В них появлялись давно умершие родственники, которых он никогда не видел при жизни. Особенно запомнилась тётя, которая якобы говорила мальчику, что он будет помогать многим католическим священникам, хотя сам священником никогда не станет.

Спустя десятилетие Эд вспоминал эти слова как своеобразное пророчество. Именно тогда, по его словам, у него пробудился интерес к миру, существующему за пределами человеческого понимания.

Детство Лоррейн

Лоррейн Уоррен / © Associated Press

Будущая жена Эда — Лоррейн Рита Моран — также родилась в Коннектикуте. Её детство, если верить её собственным воспоминаниям, тоже было необычным. В отличие от Эда, Лоррейн не говорила о призраках. Она утверждала, что ещё с детства видела людей и предметы иначе, чем другие.

Самый известный случай произошёл, когда ей было примерно двенадцать лет. Во время школьного празднования Дня деревьев ученицы сажали молодые саженцы. Пока все смотрели на маленькое деревце, Лоррейн, по её словам, видела уже взрослое дерево — высокое, с густой кроной и листьями, которые колыхал ветер.

Реклама

Монахиня, заметившая её взгляд, спросила, на что та смотрит. Лоррейн ответила, что просто видит дерево. На что монахиня уточнила, видит ли девочка будущее, и Лоррейн лишь поинтересовалась, что в этом необычного, и честно ответила, что, наверное, да. Только позже она осознала, что у других людей нет подобных переживаний.

С годами Лоррейн стала называть себя ясновидящей и медиумом легкого транса. Она утверждала, что способна ощущать присутствие духов, считывать энергетику мест и устанавливать контакт с потусторонним миром. Именно эта способность станет основой всех будущих расследований супругов.

Знакомство

В 1944 году, когда мир был охвачен Второй мировой войной, двое подростков встретились в небольшом городке в США. Им обоим было всего по 16 лет. Эд Уоррен тогда работал билетером в местном кинотеатре. Именно туда часто приходила Лоррейн вместе со своей матерью. Обычная встреча у входа в кинотеатр стала началом знакомства, которое впоследствии превратилось в один из самых известных браков в истории паранормальных исследований, сообщает издание Mental Floss.

Молодые люди быстро нашли общий язык. Эд был любознательным, эмоциональным и увлекался тайнами окружающего мира. Лоррейн с детства рассказывала о необычных ощущениях и интуитивных способностях, которые, по её словам, помогали ей замечать то, чего не видели другие. Их объединяла не только симпатия, но и общий интерес к неизвестному — желание понять вещи, выходящие за пределы обычного объяснения.

Реклама

В разгар Второй мировой войны Эд поступил на службу в Военно-морские силы США. Его жизнь резко изменилась, и вместо кинотеатра, юношеских встреч и планов на будущее наступили военная служба и опасности войны. Однако даже после разлуки их связь не исчезла.

Свадьба между войной и смертью

Эд и Лоррейн Уоррены / © Associated Press

Служба Эда Уоррена в Военно-морских силах США длилась всего несколько месяцев, когда корабль, на котором он находился, затонул в водах Северной Атлантики; Эд выжил.

После спасения ему предоставили тридцатидневный отпуск, который выдавали военнослужащим, пережившим кораблекрушения. Для многих это было время, чтобы оправиться после пережитого. Однако для Эда и Лоррейн этот период стал моментом, когда они решили больше не откладывать будущее.

В 1945 году, после возвращения Эда с фронта, они поженились. Им было всего по 17 лет. Их брак начался в сложное время — мир ещё переживал последствия войны, а молодое супружеское пары только делало первые шаги вместе.

Реклама

После свадьбы Эд вновь вернулся на военную службу, однако когда война закончилась, супруги начали строить новую жизнь. Впоследствии у них родилась дочь Джуди. Именно она спустя много лет станет хранительницей семейного наследия Уорренов. Вместе со своим мужем Тони Спера она продолжит работу, связанную с архивами, коллекцией и историями, которые оставили после себя Эд и Лоррейн.

Мечта стать художниками

После войны жизнь молодой семьи совсем не походила на тот образ, который спустя десятилетия создаст Голливуд. В ней ещё не было громких историй о демонах, экзорцизмах или внимании прессы. Эд и Лоррейн были молодой парой, которая пыталась найти своё место в мире. Оба интересовались искусством, Эд учился живописи и мечтал стать художником. Лоррейн также интересовалась рисованием и творчеством. Вместе они планировали зарабатывать на жизнь продажей пейзажей и картин.

Издание Ghost Augustine сообщило, что впоследствии Эд нашёл необычный способ совместить искусство с интересом к неизвестному. Он начал обращать внимание на газетные статьи о домах, которые местные жители считали загадочными, «проклятыми» или связанными с историями о привидениях.

Супруги отправлялись туда на машине. Эд рисовал дом, создавал его художественный портрет, а Лоррейн тем временем общалась с хозяевами и слушала рассказы об истории этого места. По завершении работы они часто дарили хозяевам эскиз или рисунок и просили только об одном — поделиться историей дома. Если рассказ казался интересным, Эд создавал более детальную картину, которую уже мог продать как художественное произведение.

Реклама

Такие поездки постепенно превратились не только в способ заработка, но и в сбор историй о необычных случаях. В течение нескольких лет после войны Уоррены путешествовали по Соединенным Штатам, посещали десятки мест и знакомились с людьми, которые рассказывали о странных явлениях в своих домах. Именно эти путешествия стали первым шагом к тому, что позже сделает их известными.

Интересно, что поначалу самым большим скептиком была именно Лоррейн. Несмотря на свои необычные переживания в детстве, она не спешила верить людям, рассказывавшим о призраках.

Позже она вспоминала, что сначала считала большинство очевидцев людьми с очень буйным воображением, однако годы путешествий изменили её мнение. Лоррейн обратила внимание на одну деталь: люди, которые никогда не знали друг друга и жили в разных концах страны, очень часто описывали схожие явления, например, одинаковые запахи, холодные зоны в домах, странные голоса, силуэты и непонятные шумы. По её мнению, такое количество похожих историй не могло быть простым совпадением. Именно тогда она окончательно убедилась, что сверхъестественные явления могут быть реальными.

Рождение легенды

В 1952 году супруги основали организацию под названием «Общество психических исследований Новой Англии» («New England Society for Psychic Research») — именно она впоследствии станет старейшей организацией США, занимавшейся исследованием паранормальных явлений, сообщило издание Yahoo! Movies.

Реклама

Эд называл себя самоучкой-демонологом, а Лоррейн выступала в роли ясновидящей и медиума. Он документировал, анализировал и общался с священнослужителями, а она, по собственным словам, пыталась почувствовать присутствие невидимых сил и установить контакт с духами.

Вскоре в их доме в Монро, штат Коннектикут, появился настоящий музей оккультизма. Здесь они хранили предметы, которые считали связанными с проклятиями, демоническими явлениями и полтергейстами. Именно сюда впоследствии попадет знаменитая кукла Аннабель — экспонат, который станет одним из символов их деятельности.

Однако настоящая всемирная слава ждала Ворренов лишь спустя два десятилетия. Именно в 1970-х годах они займутся делами, которые навсегда изменят историю исследования паранормальных явлений.

Самые известные дела, благодаря которым Уоррены стали легендами

Издание Medium сообщило, что к началу 1970-х годов Эд и Лоррейн Уоррены уже были хорошо известны среди католических священников, местных полицейских и семей, которые сообщали о непонятных явлениях. По их словам, телефон почти не умолкал, ведь люди из разных уголков США обращались за помощью после странных событий в своих домах. Большинство этих случаев так и остались малоизвестными, однако несколько расследований навсегда изменили их репутацию и сделали супругов самыми известными исследователями паранормальных явлений в мире.

Реклама

Кукла Аннабель

Кукла Аннабель / © Getty Images

Сегодня имя Аннабель известно даже тем, кто никогда не интересовался мистикой. Однако реальная история значительно отличается от той, которую показали в фильмах. В 1968 году студентка медицинского колледжа Донна получила от матери подарок — обычную тряпичную куклу Raggedy Ann. Сначала она стала обычным украшением квартиры, которую Донна делила со своей подругой Энджи.

Однако спустя некоторое время девушки начали замечать странные вещи. Кукла меняла своё положение. Утром её оставляли на кровати, а вечером находили на диване или в другой комнате. Сначала они объясняли это собственной невнимательностью, однако вскоре такие случаи стали повторяться всё чаще.

Затем появились записки. На небольших клочках пергаментной бумаги кто-то оставлял сообщения вроде«Помогите нам» («Help us») или«Помогите Лу» («Help Lou»). Проблема заключалась в том, что такой бумаги в квартире вообще не было.

Позже один из друзей девушек, Лу, заявил, что проснулся посреди ночи и увидел куклу у своих ног. По его словам, она медленно поднялась к груди, после чего он почувствовал сильное давление и не мог пошевелиться. На следующий день мужчина обнаружил на теле длинные царапины, происхождение которых не смог объяснить.

Реклама

Испуганные девушки обратились к медиуму. После сеанса им сообщили, что в кукле обитает дух семилетней девочки по имени Аннабель Хиггинс, которая якобы погибла на том месте, где построили дом.

Донна и Энджи сжалились над «ребёнком» и позволили духу остаться в кукле. Именно тогда, как утверждали Уоррены, ситуация резко ухудшилась. После обращения к супругам Эд заявил, что внутри куклы находится вовсе не дух ребёнка. По его мнению, это была демоническая сущность, которая лишь притворялась невинным ребёнком, чтобы завоевать доверие людей. Уоррены убедили владелиц избавиться от куклы и забрали её к себе.

Когда они возвращались домой на машине, то, по их собственным словам, несколько раз едва не попали в смертельную аварию. Эд рассказывал, что машина начала вести себя странно: двигатель без причины глохнул, руль становился неуправляемым, а тормоза срабатывали с задержкой. Он окропил куклу святой водой, после чего проблемы прекратились.

Позже Аннабель поместили в специальный деревянный шкаф со стеклянными дверцами. На дверцах появилась надпись:

Реклама

«Внимание. Открывать категорически запрещено» («Warning. Positively Do Not Open»).

Именно этот шкаф стал самым известным экспонатом музея оккультизма Уорренов.

Амитивилл

Рональд ДеФео-младший / © Associated Press

Если Аннабель принесла семье Уорренов известность среди поклонников мистики, то история дома в Амитивилле сделала их знаменитыми во всём мире. 13 ноября 1974 года 23-летний Рональд ДеФео младший расстрелял шестерых членов своей семьи в доме на Оушен-авеню.

Через год дом приобрела семья Лутц. Они прожили там всего 28 дней. После побега Джордж и Кэти Лутц заявили журналистам, что в доме происходили ужасные вещи. По их словам, они регулярно слышали шаги, двери сами открывались посреди ночи, температура в комнатах резко падала, а стены покрывались неизвестным скользким веществом. Джордж рассказывал, что каждую ночь просыпался ровно в 3:15 — примерно в то же время, когда произошли убийства семьи ДеФео.

Реклама

Амитивилл / © Associated Press

Именно тогда к делу подключились Эд и Лоррейн, они посетили дом вместе с телевизионной съёмочной группой и несколькими исследователями. Лоррейн позже утверждала, что ещё на пороге почувствовала чрезвычайно сильное негативное воздействие. По её словам, в доме царила настолько тягостная атмосфера, что она почувствовала физическую боль.

Во время фотосъемки один из журналистов случайно сделал снимок, на котором, как утверждали сторонники Уорренов, был виден мальчик с яркими светлыми глазами, выглядывавший из дверного проема. Это фото стало одним из самых известных снимков в истории паранормальных исследований.

Несмотря на огромный резонанс, именно дело Амитивилля принесло Уорренам больше всего критики. Скептики неоднократно заявляли, что эта история была выдумана для продажи книги и последующей экранизации. Некоторые участники событий даже утверждали, что отдельные эпизоды обсуждались заранее с писателем Джеем Энсоном.

Уоррены категорически отрицали эти обвинения и до конца жизни настаивали на том, что семья Лутц пережила настоящую демоническую активность.

Реклама

Семья Перрон

В 1971 году Роджер и Кэролин Перрон вместе с пятью дочерьми переехали на старую ферму в городке Харрисвилл. Первые недели казались обычными, однако затем начали происходить странные события, например, двери открывались сами по себе, часы останавливались, предметы меняли местоположение, дом наполняли непонятные запахи, а дети говорили о людях, которых никто другой не видел.

Особенно часто семья вспоминала женщину, которую считали духом Батшебы Шерман — жившей в XIX веке, вокруг которой сложилось множество местных легенд.

В 1973 году Перроны обратились к Уорренам. Супруги неоднократно бывали на ферме; Лоррейн утверждала, что ощущала присутствие сразу нескольких духов, причём один из них был чрезвычайно агрессивен.

По словам очевидцев, во время одного из сеансов Кэролайн Перрон впала в транс, начала говорить необычным голосом и вела себя так, будто потеряла контроль над собой. Именно этот эпизод лежал в основе кульминационной сцены фильма «Заклинание» 2013 года.

Реклама

Однако позже сама семья Перрон подчеркивала, что реальные события значительно отличались от киноверсии. Многие драматические сцены были художественным вымыслом режиссёров, хотя общую атмосферу страха, по словам членов семьи, фильм передал довольно точно.

Энфилдский полтергейст

Пенелопа (Пегги) Ходжсон со своими детьми / © Getty Images

В доме семьи Ходжсон на Грин-стрит в районе Энфилд, Северный Лондон, в конце августа 1977 года начали происходить события, которые впоследствии стали одной из самых известных историй о полтергейстах в мире.

Всё началось, когда 47-летняя мать-одиночка Пегги Ходжсон сообщила, что в доме слышен странный стук, а мебель якобы двигается сама по себе. По её словам, семья видела, как предметы перемещались без видимой причины, а в комнатах раздавались непонятные звуки.

Наибольшее внимание привлекла 11-летняя дочь — Джанет Ходжсон. Свидетели утверждали, что девочка порой вела себя необычно, говорила изменившимся голосом, а также что в её присутствии происходили странные явления.

Реклама

Эта история быстро привлекла внимание СМИ. Журналисты посетили дом, а фотографы и исследователи пытались запечатлеть происходящее. Среди тех, кто изучал этот случай, был исследователь паранормальных явлений Морис Гросс из Общества психических исследований Великобритании.

Эд и Лоррейн Уоррены также посетили этот дом в 1979 году и заявили, что считают этот случай связанным со сверхъестественными силами. Однако их участие во всём этом было кратковременным, а не основным, как это позже показали в фильме.

Дом Снедекеров

В 1980-х годах Уоррены стали известны благодаря делу семьи Снедекеров в Коннектикуте. Семья утверждала, что после переезда в бывший похоронный дом начали происходить необычные события.

Уоррены заявили, что у дома была мрачная история и что там могли наблюдаться проявления демонической активности. Это дело послужило основой для книги и позднее снятого фильма «Призраки в Коннектикуте» («The Haunting in Connecticut»).

Реклама

Однако именно эта история стала одной из самых противоречивых в наследии Уорренов. Некоторые участники событий позже выражали сомнения относительно точности описаний, а писатель Рэй Гартон, работавший над книгой, говорил о преувеличениях и драматизации материала.

Музей оккультизма семьи Уорренов

Музей оккультизма семьи Уорренов (Выставка) / © Getty Images

Эд и Лоррейн Уоррены собрали частную коллекцию предметов, которые, по их словам, были связаны с паранормальными явлениями, которыми они занимались на протяжении десятилетий, сообщило издание The PopVerse.

Коллекция хранилась в их доме в городе Монро, а впоследствии стала известна как Музей оккультизма Уорренов. Он был создан в конце 1950-х годов и считался одним из самых известных частных собраний предметов, связанных с исследованиями сверхъестественного.

По словам Уорренов, в музее хранились предметы, которые они считали «опасными» или связанными с негативной энергией. Среди экспонатов были предметы, которые они собирали в ходе расследований, например, старинные артефакты, оккультные символы, книги, маски, игрушки и вещи, которые, по их утверждениям, имели необычную историю.

Реклама

Для поклонников Уорренов музей был своеобразным архивом их работы — местом, где хранились предметы, которые они считали материальными следами паранормальных явлений. Для скептиков эта коллекция была примером того, как предметы с мистическими историями могут обретать новое значение благодаря рассказам, СМИ и популярной культуре. Они отмечали, что сами предметы не имеют научно подтверждённых доказательств сверхъестественного происхождения, а их сила часто основана на историях, которые создаются вокруг них. Несмотря на споры, музей стал важной частью наследия семьи Уорренов — местом, где пересеклись вера, страх, легенды и современная культура ужасов.

Музей был закрыт для посетителей в 2019 году после смерти Лоррейн Уоррен из-за проблем с разрешениями и зонированием. Часть экспонатов осталась на хранении у семьи и организации, связанной с Тони Сперо.

Последние годы Эда и Лоррейн

Лоррейн Уоррен / © Associated Press

До конца жизни Эд и Лоррейн Уоррены оставались одной из самых известных пар в мире исследований паранормальных явлений, сообщает издание All that’s Interesting.

Эд Уоррен скончался 23 августа 2006 года в возрасте 79 лет после длительных проблем со здоровьем. В последние годы он уже не проводил активных выездных расследований так часто, как раньше, но продолжал участвовать в работе семьи и сохранял интерес к делам, которые они собирали на протяжении десятилетий.

Реклама

После смерти Эда Лоррейн продолжала представлять их общее наследие. Она участвовала в лекциях, интервью и публичных мероприятиях, где рассказывала об их самых известных делах.

Лоррейн также продолжала сотрудничать с организацией «Общество психических исследований Новой Англии» — группой, которую они с Эдом основали в 1952 году. После смерти Эда работу организации продолжили их близкие, в частности зять Тони Спера.

Лоррейн Уоррен / © Associated Press

Лоррейн Уоррен скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 92 лет. После её смерти представители семьи заявили, что будут и впредь хранить архивы, музейные экспонаты и материалы, связанные с деятельностью семьи Уорренов.

На протяжении всей жизни Эд и Лоррейн стали символами американского интереса к паранормальному. Их наследие по-прежнему вызывает споры. Для сторонников они были пионерами в исследовании сверхъестественного, которые десятилетиями помогали людям, сталкивавшимся с непонятными явлениями. Для критиков они стали примером того, как жуткие истории могут превращаться в популярную культуру, коммерческие проекты и мифы, которые трудно отделить от реальных событий.

Реклама

Несмотря на споры, влияние Уорренов на жанр ужасов, документальное кино и массовую культуру остается огромным. Их имена навсегда связаны с историями о призраках, демонах и поиском ответа на вопрос, где проходит грань между верой и доказательствами.

Новости партнеров