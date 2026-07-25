Собака героически погибла в схватке с волком, защищая своего двухлетнего хозяина — фото

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В Италии собака ценой собственной жизни спасла двухлетнего мальчика от нападения волка, внезапно забежавшего во двор частного дома.

Об этом сообщает Need To Know.

Благодаря самоотверженности домашней любимицы ребенок остался невредимым, однако само животное погибло в схватке с хищником.

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Трагический случай произошел в поселке Орбиччано вблизи Камайоре в итальянской Тоскане.

40-летняя Паула и 39-летний Томмазо как раз готовили барбекю у своего дома. В это время их двухлетний сын играл в саду вместе с семейной собакой по кличке Дестини.

Двор не был огражден.

По словам семьи, неожиданно со стороны леса выбежал большой волк. По оценкам, самец весил около 60–70 килограммов.

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Хищник сразу бросился в сторону маленького ребенка.

Семилетняя Дестина — дворняга, считаемая поместью швейцарской овчарки и лабрадора весом около 22 килограммов, — мгновенно бросилась навстречу волку.

Несмотря на то, что хозяева всегда считали ее пугливой, на этот раз она без страха закрыла собой мальчика и стала отгонять хищника.

Между животным и волком завязалась жестокая стычка.

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Томмазо рассказал журналистам: «Она спасла меня и сына. Она всегда была трусливой, которая лаяла на незнакомцев, но в тот момент она была бесстрашна».

Паула вспоминает, что услышала крики и выбежала во двор. Перед ее глазами волк уже держал Дестини за горло и тащил ее в лес.

Сквозь слезы женщина сказала: "Он забрал ее, словно она была кроликом".

Супруги бросились вдогонку, пробираясь сквозь густые заросли. В ходе поисков они получили многочисленные порезы и ушибы.

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Впоследствии Томмазо у ручья обнаружил тело собаки. Однако уже смеркалось, а волк оставался неподалеку.

Опасаясь нового нападения, супруги вместе с соседом решили вернуться домой и дождаться рассвета.

Когда семья вернулась на следующее утро, тело Дестини исчезло. По предположениям, его забрал тот же волк или другие животные из стаи. На месте остались только голова, хвост и одна лапа.

Паула, Томмазо и собака Дестини / © Jam Press

В новый дом семья переехала всего несколько месяцев назад. Дестини жила с ними семь лет. Когда-то ее нашли брошенной в мешке еще маленьким щенком и приютили. Паула убеждена, что именно преданность собаки спасла жизнь ее сына.

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«Если бы не Дестини, я не знаю, что произошло бы с нашим мальчиком или с другими детьми поблизости».

После трагедии местная полиция провела проверки из-за многочисленных сообщений о появлении волков возле жилых домов в этом районе.

Экологические организации также предупреждают, что популяция волков в Тоскане возросла примерно до тысячи особей и призывают власти усилить меры безопасности для жителей сельских общин.

Напомним, что фермер три года создавал "броню" с шипами для овец, чтобы защитить их от волков.

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