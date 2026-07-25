От обнаружения цели до взрыва – 5 минут: почему во время угрозы баллистики нужно мгновенно бежать в укрытие.

Российские баллистические ракеты. / © Associated Press

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С момента получения разведывательных данных до непосредственного попадания российской баллистической ракеты в цель проходит гораздо меньше времени, чем считают в обществе. Реальное временное окно для подготовки и нанесения точного удара составляет всего от двадцати до тридцати минут. За этот очень короткий промежуток российские военные успевают полностью проверить информацию, ввести полетную задачу и осуществить пуск.

Об этом рассказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Сколько времени нужно для пуска Искандера

Для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» процесс ввода координат максимально автоматизирован и не требует длительной подготовки. Если цель уже определена, загрузка полетного задания занимает от 10 до 30 секунд, а точный расчет траектории непосредственно на пусковой машине длится от 1 до 3 минут.

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Если вражеская установка уже находится в полной боевой готовности на закрытой позиции, то предстартовая подготовка с подъемом ракеты требует около четырех или семи минут. В случае развертывания комплекса непосредственно с марша этот временной показатель увеличивается до двадцати минут, после чего оружие готово к применению.

Скорость самой баллистической ракеты не оставляет шансов на долгие раздумья, ведь ее подростное время на расстояние до пятисот километров составляет всего две с половиной или четыре минуты. Следовательно, общий цикл поражения с момента обнаружения цели вражеской разведкой до мощного взрыва может составлять смертоносные пять или десять минут.

Особенности атак ракетами Кинжал

Аэробалистический комплекс Х-47М2 «Кинжал» представляет угрозу абсолютно всей территории Украины независимо от точки его пуска в воздухе. Эта система имеет несколько более длинный общий цикл подготовки исключительно из-за жесткой привязки к своему авиационному носителю, которым выступает скоростной истребитель МиГ-31К.

Загрузка задачи в ракету занимает те же несколько минут, однако вражескому самолету нужно еще до двадцати минут взлет, выход в пусковой район и разгон до сверхзвуковой скорости. Однако после отрыва от подвески самолета эта аэробалистическая ракета преодолевает огромное расстояние до выбранной цели за те же считанные две с половиной или шесть минут.

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Главное правило выживания

Главное военно-техническое заключение из этих расчетов состоит в том, что угроза баллистического удара требует от украинцев молниеносной реакции. В отличие от атак крылатыми ракетами или тихоходными беспилотниками, здесь у людей нет запаса времени для длительной оценки окружающей обстановки.

"Если против крылатых ракет существует определенный запас времени для оценки обстановки, то в случае с баллистическим и аэробалистическим вооружением реальное временное окно между извещением и прилетом измеряется минутами", - отмечает эксперт.

Именно продолжительная подготовительная фаза полета самолета МиГ-31К позволяет украинской системе мониторинга заранее объявлять масштабную воздушную тревогу по всей территории государства. Однако в случае с наземными установками "Искандер" сигнал опасности часто раздается уже непосредственно во время стремительного выхода ракеты на баллистическую траекторию.

Поэтому скорость организованного перехода в безопасное укрытие остается единственным решающим фактором, способным спасти жизнь во время таких стремительных атак. Военные призывают граждан не тратить драгоценные секунды на пролистывание новостных лент и проверку социальных сетей, а сразу спускаться в хранилища.

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Напомним, глава МИД Германии заявил, что российские ракеты будут лететь в Берлин «несколько минут» . Поэтому Москва остается серьезной угрозой безопасности Европы.

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