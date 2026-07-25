Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый

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Назначение 43-летнего бригадного генерала Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины было положительно воспринято многими украинскими военными. Несмотря на беспокойство в связи с отставкой реформаторского министра обороны Михаила Федорова, новое кадровое решение президента Владимира Зеленского стало для многих военнослужащих поводом для осторожного оптимизма.

Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что Драпатый сменил на этом посту Александра Сырского, которого часто критиковали за консервативный стиль управления и сопротивление реформам. В свою очередь, нового главнокомандующего военные называют командиром, способным быстро внедрять изменения и адаптировать армию к современным вызовам.

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«Генерал, способный привести к победе»

Оператор беспилотных наземных систем в комментарии Business Insider заявил, что Сырский уже вошел в историю как генерал, остановивший российское наступление в самый тяжелый для страны момент. В то же время он выразил надежду, что Драпатый «войдет в историю как генерал, одержавший победу над Россией».

Бывший командир роты ударных дронов 82-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Физрук», который действовал под командованием Драпатого во время боев за Волчанск, назвал нового главнокомандующего человеком, который «умеет слушать и держит слово, даже когда речь идет о мелких обещаниях». По его словам, генерал методично и эффективно планировал операции, при этом оставаясь открытым для общения с подчинёнными.

Военные ожидают реформ и технологических изменений

Командир подразделения беспилотных наземных аппаратов 2-го корпуса «Хартия» с позывным «Математик» назвал Драпатого «возможно, лучшим выбором» на должность главнокомандующего. Он подчеркнул прогрессивный подход генерала к использованию роботизированных систем.

Военнослужащий 100-й механизированной бригады Андрей ожидает от нового руководителя «более рационального подхода к использованию личного состава», а офицер Сил беспилотных систем Алекс подчеркнул, что Драпатый обладает реальным боевым опытом, готов прислушиваться к разным мнениям и пользуется уважением среди военных благодаря своему видению и управленческим навыкам.

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Один из операторов БПЛА подчеркнул, что успех нового главнокомандующего будет зависеть от способности сделать военную систему «более гибкой, технологичной и способной быстро внедрять эффективные решения с поля боя». По его словам, ключевыми задачами должны стать ускорение внедрения инноваций, масштабирование беспилотных и роботизированных систем, а также предоставление большей свободы командирам на местах.

Военные надеются на возвращение Федорова

Business Insider отмечает, что многие военные и в дальнейшем хотели бы видеть команду Драпатого и бывшего министра обороны Михаила Федорова. По словам военнослужащего Андрея, возвращение Федорова могло бы положительно повлиять на дальнейшие реформы в армии.

Подобное мнение высказал и офицер 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Фирс», который считает, что тандем Драпатого и Федорова «придаст силы Вооружённым силам Украины и восстановит веру украинцев».

Впереди — серьёзные вызовы

Несмотря на высокие ожидания, собеседники издания признают, что новому главнокомандующему придется работать в чрезвычайно сложных условиях. Среди главных проблем они называют нехватку личного состава, незавершённую реформу корпусной системы и необходимость более быстрого внедрения боевого опыта в практику.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил Драпатого с назначением, но предупредил, что его ждет «невероятно тяжелая работа», которая окажется сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Напомним, что Михаил Драпатый, возглавивший ВСУ, уже привлек внимание западной прессы. The Economist объясняет, почему его считают сторонником реформ, инноваций и новой военной культуры.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым руководством армии четкие задачи — изменить подходы к мобилизации, продолжить удары на большие расстояния по территории России и существенно укрепить наши позиции на фронте.

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