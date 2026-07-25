"Хватит творить х**ню": в Киеве 10-й день подряд люди протестуют против отставки Федорова (видео)

Михаил Федоров / © Фото из открытых источников

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В центре Киева вечером 25 июля началась акция в поддержку Михаила Фёдорова. Участники собрались, чтобы выразить свою поддержку и призвать власти вернуть его на должность министра обороны Украины.

Об этом пишет «Киев 24».

Нынешняя акция уже десятая в поддержку Михаила Федорова.

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Участники держат плакаты, скандируют лозунги и заявляют, что будут продолжать мирные акции.

Митинг / © Фото из открытых источников

Участники отмечают, что главной целью протеста является публичная поддержка Михаила Федорова и привлечение внимания власти к их позиции.

Мітинг / © Фото из открытых источников

Акция носит мирный характер и является продолжением предыдущих митингов.

Митинг / © Фото из открытых источников

По состоянию на вечер акция продолжается.

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Митинг / © Фото из открытых источников

Как передают корреспонденты Новости.LIVE, люди считают, что Федоров был эффективным на своем посту и отмечают, что даже враг боится его возвращения, поскольку вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым они усилят войско.

Отставка Федорова — последние новости

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко подверг критике Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

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Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций «Альфа» СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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