Что на самом деле стоит за увольнением Федорова: в The Conversation проанализировали ситуацию

Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны показало конфликт между новыми цифровыми технологиями и классическим военным командованием. Эта отставка подняла важный вопрос: кто должен управлять изменениями и технологиями на современной войне.

Об этом сообщает аналитическое издание The Conversation.

Что изменилось после увольнения Федорова

Сообщается, что отставка министра обороны 16 июля 2026 спровоцировала протесты в более чем 15 городах Украины. Уволился также основатель элитного подразделения беспилотников полковник Павел Елизаров, свидетельствующий об углублении кризиса уже внутри армии.

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Отмечается, что главная причина конфликта — разный подход к управлению войском. Михаил Федоров стал символом цифровых изменений и привлечения частных компаний благодаря проекту Brave1 и системе Delta. В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский делает ставку на строгую дисциплину и традиционную армейскую иерархию.

«Моя функция — война», — заявил Сырский в своей статье от 20 июля, подчеркнув, что технологии должны только усиливать командование, а не заменять его.

Издание отмечает, что с необходимостью быстро меняться на войне столкнулись и другие государства. К примеру, Россия пытается собирать все разработки в один центр «Рубикон» и массово выпускает FPV-дроны, но из-за такой зависимости от нескольких систем остается уязвимой.

Сообщается, что страны НАТО и ЕС слишком медленно внедряют новинки из-за сложной бюрократии и планируемых на годы закупки. США и Израиль действуют более эффективно, потому что там разработку технологий и командование войсками четко разделили между различными ведомствами, чтобы они не конкурировали между собой.

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Эксперты The Conversation подытоживают, что опыт Украины демонстрирует потребность в новом типе оборонного руководства. Современный глава Минобороны должен быть не просто администратором, а дипломатом и модератором между высокой скоростью развития технологий и стабильностью боевого управления.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, Михаил Федоров, последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении главнокомандующего от должности.

Поэтому во многих городах Украины состоялись митинги в поддержку Федорова.

Также мы писали, что Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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Впоследствии Федоров заявил, что не согласится занять какой-либо другой государственный пост, кроме должности главы Министерства обороны Украины.

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