"Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" потерпело поражение от греческого ПАОКа в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на "Арене Люблин" в польском городе Люблин и завершился со счетом 2:3 .

"Бело-синие" открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Владимир Бражко с линии штрафной площадки мощно пробил в левый угол.

На 13-й минуте ПАОК отыгрался благодаря голу Янниса Константелиаса. А уже на 38-й минуте Христос Зафейрис вывел греческую команду вперед.

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На старте второго тайма бронзовый призер чемпионата Греции увеличил свое преимущество в счете — на 51-й минуте точным ударом отличился Баптист Сантамария.

Однако подопечным Игоря Костюка удалось сократить отставание в счете до минимума — на 77-й минуте Джастин Лонвейк отправил мяч под дальнюю штангу после скидки от Виталия Буяльского.

Обзор матча "Динамо" — ПАОК

Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Греции. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

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Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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