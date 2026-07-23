Образы для вдохновения: что надеть на этно-электро-мероприятие "Вирій"

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Фестиваль — это не только музыка и выступления любимых артистов. Это еще и особое пространство, где можно поэкспериментировать со стилем, примерить необычный образ и через одежду стать частью общей атмосферы.

Организаторы этническо-электронного мероприятия «Вирій» уделяют дресс-коду особое внимание. Гостей призывают создать целостный и продуманный образ — от головного убора до обуви, дополнив его макияжем, украшениями и символическими деталями.

Как выглядит дресс-код «Вирія»

Его формула — раскрепощённое этно, этнофутуризм, дикость, естественность и свобода. Это современное переосмысление традиционной украинской одежды, её кроя, фактур и отношения к телесности.

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Такой образ может напоминать сон об одежде, которую когда-то носили наши предки, но увиденной глазами современного человека. Широкие рукава, свободные силуэты, натуральные ткани и знакомые этнические элементы здесь сочетаются с фантазийным макияжем, перьями, блестками и футуристическими аксессуарами.

Фото: Marina Oma

Важно не просто надеть одну вещь в определенной тематике, а продумать весь наряд. Он должен выглядеть так, будто создан специально для этого мероприятия — ярким, выразительным и отражающим характер своего владельца.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Что надеть женщинам

Основой женского образа могут стать легкое открытое платье, вышитая рубашка, туника с традиционным воротником, кимоно или свободный комплект из натуральной ткани.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Также стоит обратить внимание на керсетки, плахты, вязаные фартуки и накидки с перьями или элементами, напоминающими крылья. Разнообразные фактуры и многослойность помогут сделать даже сдержанный монохромный образ более интересным.

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Фото: Marina Oma

Дополнить наряд можно венком из живых или искусственных цветов, трав и лент, повязкой на лоб, чепчиком, соломенной шляпой или фантазийной обрядовой маской.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Что надеть мужчинам

Для мужского образа подойдут свободные рубашки, туники, кимоно, накидки, кептары, сердаки и кобеняки. Сочетать их можно с широкими брюками, плахтами, юбками или фартуками-передниками.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Интересными акцентами станут тканые тайстры, яркие канты и чересы — широкие кожаные пояса с металлическими деталями. На голову можно надеть соломенную шляпу, плетеную шляпу или маску, отсылающую к образу духа, зверя или предка.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Главное — не воспринимать традиционную одежду как музейный экспонат. Дресс-код «Вирію» позволяет свободно экспериментировать с формами, изменять пропорции и сочетать этнические мотивы с современными вещами.

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Фото: Ivan Khodanych

Украшения, макияж и аксессуары

Именно аксессуары могут превратить простое льняное платье или рубашку в полноценный фестивальный образ. Для этого подойдут ожерелья, дукачи, бусы, амулеты, талисманы, бахрома, перья и украшения, напоминающие находки из сада или с луга — цветы вишни, колосья ржи и травы.

Фото: Marina Oma

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Marina Oma

Полотенце можно использовать в качестве декоративного пояса, а вышивку «белым по белому» — как нежный акцент. Динамику наряду придадут длинные ленты, бахрома, веера и детали, которые будут красиво колыхаться во время танца.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

Макияж также может стать частью концепции. Узоры и символы на лице или теле, цветовые акценты, блестки и ритуальные мотивы помогут подчеркнуть общую эстетику. При этом важно выбирать косметику, устойчивую к жаре и влаге.

Фото: Marina Oma

Не забывайте об удобстве

Каким бы эффектным ни был образ, он не должен сковывать движения. На «Вирії» будет жара, вода, много танцев и длительное пребывание под открытым небом, поэтому комфорт должен оставаться одним из главных критериев.

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Лучше всего подойдут лен, пеньковое полотно, хлопок и другие натуральные ткани, которые пропускают воздух, приятны на ощупь и быстро сохнут. Вместо сложной обуви на высоких каблуках стоит выбрать удобные сандалии, ботинки или кроссовки, стилизовав их с помощью лент, шнурков или этнических деталей.

Фото: Ivan Khodanych

Также стоит заранее проверить, надежно ли держатся маска, венок и массивные украшения. Удачный фестивальный образ не только привлекает внимание, но и позволяет свободно двигаться, танцевать и наслаждаться мероприятием.

Фото: Ivan Khodanych

Фото: Ivan Khodanych

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