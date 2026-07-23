Россия могла потерять новейший истребитель из-за роковой ошибки: что известно

Су-57 / © Associated Press

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В районе Звенигорода под Москвой в четверг, 23 июля, потерпел крушение российский военный самолет, которым мог быть новейший истребитель так называемого пятого поколения Су-57.

Об этом сообщает Defense Express.

По информации из российских источников, воздушное судно упало ориентировочно в 10 километрах от авиабазы «Кубинка». Впоследствии в министерстве обороны государства-агрессорки заявили, что после взлета разбился «учебно-боевой самолет», а пилот успешно катапультировался.

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Официальной предварительной причиной россияне называют «техническую неисправность». Однако некоторые российские «военкоры» намекают на возможную работу собственных отрядов ПВО «БАРС».

Аналитики Defense Express отмечают, что совокупность данных указывает на вероятную потерю Су-57Д — двухместной учебно-боевой версии истребителя, впервые поднявшейся в воздух только 19 мая 2026 года и проходящей испытания.

Поскольку на авиабазе «Кубинка» расположен центр демонстрации авиатехники, истребитель мог совершать показательный полет для иностранной делегации. Россия долго пытается навязать двухместную модификацию Су-57 Индии, а также заявляла о заинтересованности со стороны Малайзии и Алжира.

Специалисты также подчеркивают уникальность российской разработки, но в негативном контексте: если Су-57 действительно позиционируют как самолет пятого поколения, то он единственный в мире в своем классе, требующий отдельной двухместной обучающей версии. К примеру, американские F-22 и F-35 вообще не имеют двухместных модификаций, а китайский J-20S разрабатывался для управления воздушным боем, а не для обучения.

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Пока официального подтверждения от россиян относительно конкретной модели самолета нет, поэтому эксперты ожидают появления дальнейшей инсайдерской информации.

Напомним, в Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57. Тогда сообщалось, что самолет Су-57 упал посреди поля недалеко от Звенигорода. Борт упал в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.

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