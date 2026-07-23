"Бойцовые псы" из ИИ: Британия создает дроны для борьбы с войсками "сумасшедшего Путина"

Британский истребитель F-35 / © Министерство обороны Великобритании

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Великобритания готовится выпустить стаю беспилотников с искусственным интеллектом — своеобразных «бойцовых псов», чтобы противостоять войскам «сумасшедшего Путина». Британская оборонная компания BAE Systems впервые представила свой инновационный дрон Brontanax, который должен подняться в небо уже к 2027 году.

Об этом пишет Daily Star.

Эти футуристические военные самолеты разрабатываются для сопровождения истребителей Typhoon и F-35 во время шпионских миссий, глушения вражеских радаров и нанесения высокоточных ударов.

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Новая эра воздушных сил

Автономный летательный аппарат, название которого происходит от древнегреческих слов "гром" и "король", стоит 25 миллионов фунтов стерлингов и способен выполнять около 80% боевых задач истребителя Typhoon. При этом стоимость создания такого дрона составляет примерно пятую часть цены полноценного пилотируемого самолета.

По замыслу военных командиров, в будущих конфликтах, рядом с каждым пилотируемым истребителем, будут летать до пяти таких роботизированных «напарников». Главная цель этой программы состоит в том, чтобы беспилотники брали на себя рискованную работу, позволяя живым пилотам оставаться на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Защита от постоянно усиливающихся угроз

Представитель компании BAE Systems Дэйв Холмс отметил, что новейшие беспилотники возьмут на себя тяжелую фронтовую рутину. "Они будут выполнять скучные, грязные, опасные миссии и могут быть даже принесены в жертву, если это необходимо для защиты более ценных самолетов", - пояснил он.

Военное руководство Великобритании подчеркивает, что следующее поколение самолетов поможет стране оставаться на шаг впереди угроз, постоянно усиливающихся со стороны таких государств, как Россия, Китай и Иран. Министр обороны Вес Стритинг уже назвал этот проект настоящим прорывным моментом для британских военных технологий.

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Ответ на глобальные вызовы

Главный маршал авиации сэр Харв Смит выступил с серьезным предупреждением о текущей международной ситуации безопасности. Он отметил, что сегодня мир сталкивается с самым строгим испытанием за последние несколько поколений. "Угроза реальна, она растет в геометрической прогрессии, и мы должны двигаться быстро, чтобы противостоять ей", - заявил сэр Харв Смит.

Высокопоставленное чиновник также добавил, что Великобритания обязана немедленно ускорить переход к новой эре воздушного могущества, которая начинается именно с внедрения таких инновационных систем. «Мы должны ускорить этот новый рассвет воздушного могущества, и он начинается здесь», — подытожил он.

Напомним, из-за безумных темпов развития технологий на фронте украинские производители оружия оказались перед беспрецедентным вызовом, ведь техника устаревает за считанные недели . Поэтому беспилотникам приходится модернизировать десятки раз в месяц и в то же время умудряться не останавливать массовые объемы конвейерного производства.

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