Украина готовит боевой лазер: в ВСУ назвали сроки появления нового оружия

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Украина может уже в ближайшие месяцы получить собственные лазерные системы для поражения воздушных целей. Над созданием работают как специалисты Вооруженных сил Украины, так и частные украинские компании.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, передает УНИАН.

По его словам, новая система уже демонстрирует способность противодействовать FPV-дронам и сейчас проходит этап отработки возможностей по перехвату ударных беспилотников «Шахед».

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«Она уже сегодня умеет сбивать FPV, уже работает сегодня над „шахедами“. И это история ближайших двух-трех месяцев — у нас будут такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения», — сказал Лебеденко.

Он подчеркнул, что развитие боевых лазерных технологий является одним из наиболее перспективных направлений усиления украинской противовоздушной обороны.

«Это действительно перспективное направление, и сегодня это все удается», — добавил заместитель главнокомандующего ВСУ.

Если разработку завершат в заявленные сроки, лазерные комплексы могут стать дополнительным инструментом для борьбы с российскими дронами, в первую очередь, FPV-аппаратами и беспилотниками «Шахед».

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Напомним, ранее уже говорилось, что украинская компания Celebra Tech завершает испытание усовершенствованного лазера «Тризуб». Этот комплекс интегрирован в мобильную систему борьбы с дронами и способен поражать вражеские дроны на расстоянии до 5 км.

Также известно, что разработана лазерная система Sunray, которая компактно размещается в пикапе и бесшумно уничтожает дроны в секунду. Стоимость установки — несколько сотен тысяч долларов, что значительно дешевле западных аналогов.

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