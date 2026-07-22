Драка с ветераном, потерявшим руки на войне: обвиняемый дал неожиданное объяснение

Драка в Полтаве с ветераном войны / © скриншот с видео

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В Полтаве в суд передали обвинительный акт в отношении 20-летнего водителя электросамоката, обвиняемого в избиении 43-летнего ветерана российско-украинской войны Романа Махновского, который лишился обеих рук во время боевых действий. В то же время защита молодого человека утверждает, что тот также получил телесные повреждения и не провоцировал конфликт.

Об этом сообщает «Суспильне».

Инцидент произошел 2 июля на улице Владимира Вязуна. По словам ветерана, он сделал замечание водителю электросамоката из-за опасного маневрирования и разговора по телефону.

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Жена Романа Махновского заявила, что после этого молодой человек попросил остановить автомобиль и начал избивать её мужа. В ходе стычки был повреждён протез ветерана, после чего он обратился в полицию и к врачам.

В то же время адвокат обвиняемого Михаил Тарасенко изложил другую версию событий. По его словам, автомобиль резко остановился перед его клиентом, а конфликт начался после того, как водитель вышел из машины.

«Мой подзащитный хотел объехать эту машину. В тот момент, когда он его объезжал, водительская дверь открылась… Водитель автомобиля вышел со словами: „Что ты, Вася?“ и нанёс парню один удар своим протезом, затем ещё один удар», — утверждает адвокат.

По словам адвоката, его клиент готов пройти проверку на полиграфе и предлагает сделать то же самое другому участнику конфликта.

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Тарасенко также заявил, что опубликованная в соцсетях видеозапись, по его мнению, свидетельствует о том, что молодой человек не искал конфликта.

«Он пытался избежать этого конфликта… А сейчас в сети его выставили так, будто он сам подрезал автомобиль и начал избивать ветерана. Это, по нашему мнению, не соответствует обстоятельствам», — сказал адвокат.

Кроме того, защита утверждает, что после того, как об этом стало известно, парень и его мать получали угрозы, а сам обвиняемый в настоящее время занимается волонтерской деятельностью.

По словам адвоката, помимо дела, в рамках которого его подзащитному было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение легких телесных повреждений»), существует ещё одно уголовное производство, в котором уже сам молодой человек имеет статус потерпевшего.

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«Есть две судебно-медицинские экспертизы — по Владиславу и по Роману, и у одного, и у другого — легкие телесные повреждения. У Владислава были шишки на голове, царапины от протеза. Будем настаивать, чтобы оба уголовных дела были переданы в суд», — заявил Тарасенко.

Санкция ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Напомним, в Ровенской области ветеран войны заявил, что его вытащили из грузовика, несколько раз ударили и силой затолкали в микроавтобус сотрудники ТЦК, а затем выбросили посреди дороги, когда узнали, что он инвалид и воевал на фронте.

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