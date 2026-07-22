Придется ли платить за коммунальные услуги, если не проживаешь в собственной квартире — разъяснение суда

Оплата коммунальных услуг / © ТСН.ua

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Хозяйственный суд города Киева разъяснил, что владелец квартиры обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги даже в том случае, если он фактически не проживает в помещении, в квартире никто не зарегистрирован, а письменный договор с поставщиком услуг не заключен.

Об этом говорится в решении суда, которое цитирует «Судебно-юридическая газета».

Суд рассмотрел дело по иску поставщика тепловой энергии и горячей воды, который требовал взыскать с владельца квартиры более 44 тысяч гривен задолженности за коммунальные услуги, абонентское обслуживание, инфляционные потери и три процента годовых.

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Почему суд встал на сторону поставщика

В ходе рассмотрения дела ответчик утверждал, что не обязан оплачивать начисления, поскольку не проживал в квартире, не был зарегистрирован по этому адресу и не подписывал заявление о присоединении к договору.

Впрочем, суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» именно собственник недвижимости является индивидуальным потребителем коммунальных услуг и приобретает соответствующие права и обязанности.

Кроме того, суд подчеркнул, что даже отсутствие письменного договора само по себе не освобождает от обязанности оплачивать фактически полученные услуги. Такой подход соответствует устоявшейся практике Верховного Суда.

В решении отмечается, что сам факт отсутствия проживания в квартире не снимает с владельца обязанности оплачивать теплоснабжение и другие жилищно-коммунальные услуги, если они фактически предоставлялись многоквартирному дому.

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Суд отметил, что законодательство предусматривает специальный механизм освобождения от оплаты отдельных услуг в случае временного отсутствия жильцов. Для этого собственник должен обратиться к поставщику с соответствующим заявлением, предоставить подтверждающие документы, а в отдельных случаях обеспечить отключение и опломбирование внутриквартирных сетей.

Как установил суд, ответчик не уведомлял поставщика о том, что он не проживает по данному адресу, не обращался с заявлениями о прекращении или ограничении предоставления услуг, не подавал документов для проведения перерасчета и не оспаривал качество или объем полученных услуг.

Какое решение принял суд

Изучив представленные сторонами доказательства, Хозяйственный суд города Киева пришел к выводу, что поставщик доказал факт надлежащего оказания услуг и правильность произведенных начислений.

В результате суд удовлетворил иск и обязал владельца квартиры выплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а также компенсацию за инфляцию, три процента годовых и судебные издержки.

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Напоминаем, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение QR-кода в счетах за коммунальные услуги, с помощью которого потребители смогут ознакомиться с экономическим обоснованием тарифа, структурой стоимости услуги и подробным расчетом её цены.

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