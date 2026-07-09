Проект Freya: раскрыты детали производства украинского комплекса ПВО, который будет сбивать баллистику

Украина и Европа совместно создают антибаллистическое ПВО / Иллюстративное фото

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Отечественные разработчики совместно с международными партнерами работают над созданием массовой и более дешевой антибаллистической системы для уничтожения враждебных целей. Привлечение иностранных технологий и европейских оборонных компаний позволит максимально ускорить процесс выпуска нового комплекса ПВО для защиты воздушного пространства.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.

Глава государства сообщил, что новая украинская антибаллистическая система получила рабочее название Freya. Этот проект должен стать более доступным аналогом американского комплекса Patriot и будет производиться в более крупных масштабах. В ближайшее время во Франции состоится первая встреча, где украинская сторона представит план совместного европейского производства лидерам стран и представителям ведущих компаний, в частности MBDA.

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Самостоятельная разработка такой системы ушла бы за годы, однако создание антибалистической коалиции позволит реализовать проект очень быстро. Обеспечение государства эффективной защитой от баллистики является ключевым приоритетом для закрытия украинского неба.

«А также, что немаловажно, мы поделимся этой идеей, этой Фреей со всеми партнерами. Прежде всего, европейцами, которые помогали Украине во время этой войны», — подчеркнул президент.

Испытание ракеты и поиск технологий

Отечественная компания Fire Point уже успешно протестировала собственную ракету-перехватчик для будущего комплекса на максимальной скорости и при выполнении сложных маневров. В то же время для полноценного завершения разработки украинским инженерам необходима иностранная техническая документация по радиолокационным системам, головкам самонаведения и каналам передачи данных. По словам главного конструктора Дениса Штиллермана, соответствующие межгосударственные согласования уже находятся на завершающем этапе, что позволит начать интеграцию европейских решений.

Главной мишенью для новой системы ПВО станут российские баллистические ракеты комплекса «Искандер», достаточно медленные для перехвата новейшим оружием. В то же время, точные сроки полноценной готовности комплекса пока неизвестны, поскольку после получения западных деталей украинским разработчикам понадобится дополнительное время на их финальную доработку и интеграцию.

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