Цель номер один - Москва: в Украине анонсировали боевые испытания собственной баллистической ракеты

Соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман

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Отечественный оборонно-промышленный комплекс готовится к проведению первых боевых испытаний собственной баллистической ракеты по целям на территории страны-агрессорки уже этой осенью. Появление такого вооружения существенно расширит ударные возможности сил обороны по поражению глубоко защищенных военных объектов.

Об этом сообщил соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман.

По словам Штиллермана, сейчас проект отделяет от следующего этапа только тестирование двигателя. После успешной проверки и подтверждения управляемости ракеты начнутся непосредственные испытания с целями на вражеской территории.

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«Только что мы испытаем двигатель — начинаем летные экзамены. Как только увидим, что ракета управляемая и она делает то, что ей задает алгоритм, дальше начинаем экзамены в России», — заявил эксперт.

В ответ на вопрос о потенциальных мишенях для нового оружия, эксперт назвал столицу РФ и объекты, на которых производится оружие для ударов по Украине.

"Первое - это Москва, ... защищены их военные предприятия", - подчеркнул Штилерман.

Конструктор выразил уверенность, что у российских систем противовоздушной обороны нет достаточного опыта перехвата баллистики, поэтому не смогут эффективно противодействовать ударам украинского оружия.

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Напомним, в Украине представили многоцелевой морской дрон MOBIDIK . Он может оснащаться дальнобойными дронами класса middle strike и ракета-дроном.

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