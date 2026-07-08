Нулевая точность и устаревшие детали: украинский разработчик оружия потроллил российский "Орешник"

Российская ракета «Орешник» не способна попасть в установленную цель / © ТСН.ua

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Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» демонстрирует критически низкую точность во время боевых пусков из-за использования технологически устаревших систем навигации. При последних попытках атаковать Киев эти боеприпасы существенно отклонились от курса и попали в случайные объекты в десятках километров от цели — под Донецком и в Белой Церкви.

Об этом рассказал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью LIGA.net.

По словам украинского специалиста, к ударам этим оружием следует относиться более спокойно, ведь его техническое оснащение не выдерживает никакой критики. Главной проблемой российской баллистики является крайне примитивный гироскоп, из-за которого она физически не способна точно навестись на мишень.

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«Мы видели, какой там гироскоп стоит. Мне было бы стыдно его куда-нибудь в свою ракету поставить, потому что было понятно, что эта ракета никогда никуда не попадет», — подчеркнул он.

Штилерман напомнил о недавних запусках двух «Орешников» по украинской столице, обернувшихся полным провалом. Пока одна ракета упала где-то на Донетчине, другая долетела только до Белой Церкви, где просто разрушила гаражи.

Конструктор подчеркнул, что при таком отклонении от курса оружие является неэффективным даже как гипотетический носитель термоядерных боеголовок. Взрыв, который происходит на расстоянии до девяноста километров от настоящей цели, не нанесет ей никакого вреда.

Напомним, по мнению аналитиков, систематическое использование чрезвычайно дорогих баллистических ракет без ядерных боеголовок и постоянные атаки на атомные объекты Украины свидетельствуют об изменении стратегии агрессора с классического сдерживания на тотальное запугивание неопределенностью.

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