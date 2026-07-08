Нульова влучність і застарілі деталі: український розробник зброї потролив російський "Орешнік"

Російська ракета «Орешнік» не здатна влучити у встановлену ціль / © ТСН.ua

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Новітня російська балістична ракета «Орешнік» демонструє критично низьку влучність під час бойових пусків через використання технологічно застарілих систем навігації. Під час останніх спроб атакувати Київ ці боєприпаси суттєво відхилилися від курсу та влучили у випадкові об’єкти за десятки кілометрів від цілі — під Донецьком та в Білій Церкві.

Про це розповів співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю LIGA.net.

За словами українського фахівця, до ударів цією зброєю варто ставитися спокійніше, адже її технічне оснащення не витримує жодної критики. Головною проблемою російської балістики є вкрай примітивний гіроскоп, через який вона фізично не здатна точно навестися на мішень.

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«Ми бачили, який там гіроскоп стоїть. Мені було б соромно його кудись у свою ракету поставити, тому що було зрозуміло, що ця ракета ніколи нікуди не влучить», — наголосив він.

Штілерман нагадав про нещодавні запуски двох «Орешніків» по українській столиці, які обернулися повним провалом. Поки одна ракета впала десь на Донеччині, інша долетіла лише до Білої Церкви, де просто зруйнувала гаражі.

Конструктор підкреслив, що за такого відхилення від курсу зброя є неефективною навіть як гіпотетичний носій термоядерних боєголовок. Вибух, який стається на відстані до дев’яноста кілометрів від справжньої цілі, не завдасть їй жодної шкоди.

Нагадаємо, на думку аналітиків, систематичне використання надзвичайно дорогих балістичних ракет без ядерних боєголовок та постійні атаки на атомні об’єкти України свідчать про зміну стратегії агресора з класичного стримування на тотальне залякування невизначеністю.

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