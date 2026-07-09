Кшиштоф Толвинский

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Бывший депутат польского Сейма и лидер маргинальной пророссийской партии Front Кшиштоф Толвинский публично заявил о поддержке российской оккупационной армии.

На своей странице в Facebook он сообщил о закупке в Беларуси медицинских аптечек для военнослужащих РФ, воюющих против Украины.

В своем посте польский политик цинично раскритиковал официальную позицию Польши в отношении поддержки Украины и фактически противопоставил себя польскому государству и большинству польского общества.

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«Польское государство и подавляющее большинство общества… поступили морально позорно и политически катастрофически. Нашей задачей была дипломатия, переговоры с целью урегулирования конфликта с обеими сторонами, а не разжигание вражды», — заявил Толвинский.

О дипломатии и переговорах политик, правда, вспомнил уже после того, как сам сделал шаг, который ни в коей мере не способствует каким-либо переговорам, — закупил гуманитарную помощь для тех, кто не думает о мире и продолжает убивать.

Кшиштоф Толвинский сообщил, что вместе с однопартийцем приобрел в Беларуси «набор медицинской помощи для ребят из окопов — солдат Российской Федерации, воюющих на фронте».

Помощь оккупантам, пришедшим в Украину грабить чужую территорию, Толвинский нагло назвал «символом того, что не все люди глупы, унижены и безответственны».

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В подтверждение своих слов Толвинский обнародовал почти девятиминутное видео, снятое на белорусском предприятии по производству медицинских аптечек.

На видео он демонстрирует платежные документы на сумму 1210 белорусских рублей (около 420 долларов США), датированные 26 июня 2026 года. По его словам, всего было приобретено 20 аптечек для российских военных.

Учитывая реальные потери российской оккупационной армии в Украине, эти ничтожные 20 аптечек выглядят скорее рекламным трюком — очередной попыткой напомнить о себе после серии политических провалов.

Кшиштоф Толвинский — что о нём известно

Кшиштоф Толвинский — бывший депутат польского парламента и экс-заместитель министра по государственным активам Польши.

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После ухода из партии «Право и справедливость» он сменил несколько политических проектов, а в 2023 году основал пророссийскую партию Front, которая выступает, в частности, за «деамериканизацию Европы» и «деукраинизацию Польши».

В последние годы политик не смог заручиться поддержкой избирателей. На парламентских выборах 2023 года он набрал всего 305 голосов, а впоследствии не смог собрать необходимое количество подписей для участия в президентских выборах.

Напомним, в Познани польские правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к антиукраинскому инциденту. Они пытались проникнуть в офис украинской компании, задавая сотрудникам провокационные вопросы о Степане Бандере и деятельности компании в Польше.

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