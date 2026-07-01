Варшава предупредила об угрозе для украинцев в Польше: что известно

Флаг Польши. / © Associated Press

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Польские спецслужбы не исключают, что агрессорка Российская Федерация может прибегнуть к новым провокациям на территории Польши. В частности, к возможным терактам против украинцев

Об этом заявил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, сообщает RMF24.

По его словам, польские правоохранительные и разведывательные структуры учитывают такой сценарий, учитывая методы работы российских спецслужб. Именно поэтому готовятся к разным вариантам развития событий

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«Зная методы действий российских спецслужб, мы этого не исключаем», — заявил Семоняк.

В частности, российские агенты ведут наблюдение за местами, имеющими значение для польско-украинского сотрудничества.

«Речь идет также об офисах разных организаций, благотворительных организациях… Мы должны считаться с тем, что российские службы будут хотеть использовать нынешнее напряжение (в украинско-польских отношениях — ред.)», — отметил Семоняк.

Также, отмечает он, угроза гибридных атак со стороны России остается высокой не только Польше, но и странам Балтии. Семеняк говорит, что страна уже столкнулась с рядом диверсий, связывающих с российской деятельностью. В частности, с пожаром в ТЦ Маривильская 44 в Варшаве и диверсией на польской железной дороге осенью 2025-го.

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Кроме того, в этом году польские спецслужбы задержали группу лиц, которые фотографировали важные объекты и готовились к диверсионной деятельности.

По мнению Семоняка, атаки беспилотников, диверсии против критической инфраструктуры, симуляция воздушных атак или другие формы гибридных операций «являются возможными сценариями, учитывая, как действует Россия гибридными методами».

«Это все происходит, и мы должны серьезно рассматривать, что это может произойти в любой момент», — подчеркнул министр-координатор.

Напомним, стало известно, что из Польши депортируют девять украинцев, устроивших митинги против украинских властей. С осени 2025-го они вербовали и платили участникам демонстраций, организованных среди украинских беженцев, проживающих в Польше. Участники протестов получали вознаграждение, а средства на эти цели поступали из Российской Федерации.

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