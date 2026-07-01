В Украине пересмотрели бронирование работников: какие три ключевых изменения ввели

Бронирование / © ТСН

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Кабинет Министров Украины изменил правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. Главные нововведения касаются повышения требований к заработным платам, обновлению отраслевых критериев и ликвидации манипуляций с квотами совместителей.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев, выступая в Верховной Раде.

Бронирование работников — что изменится

«Бронирование постоянно находится в фокусе внимания правительства. Важно, что бронирование должно обеспечить взвешенный, справедливый подход и учесть потребности Вооруженных сил в человеческом ресурсе», — отметил Соболев.

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По словам чиновника, подходы к бронированию не пересматривались с декабря 2024 года. В условиях полномасштабной войны это слишком длительный период, учитывая рост количества забронированных и потребности армии. Поэтому в июне Кабмин принял соответствующее постановление.

Алексей Соболев отметил, что для получения статуса критически важного предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям. Два из них теперь обязательны для всех: отсутствие задолженности по уплате налогов и уровень средней зарплаты.

Из-за роста средних окладов по стране зарплатный порог повысили до трех минимальных заработных плат — 25 900 гривен. В то же время, для прифронтовых регионов норму оставили неизменной — не ниже 21 600 гривен. Третий критерий компании выбирают самостоятельно. К примеру, сумма уплаченных налогов свыше 1,5 миллиона гривен в год или годовая валютная выручка свыше 32 миллиона евро.

Какие критерии и сроки для бронирования

Кроме того, государство пересматривает требования к предприятиям, чтобы статус «критически важных» имели только те, кто действительно работает на оборону или экономику. Сами требования стали строже. Например, ранее производителям протезов достаточно было обеспечить протезами 50 человек в год, а теперь по меньшей мере 300 человек.

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Новые правила коснутся примерно каждого пятого предприятия (20%) — им придется подавать документы заново, о чем их предупредят. Для остальных 80% компаний все будет проще: им нужно до 10 августа прислать налоговый отчет и справку о средней зарплате работников за последний месяц.

Учет совместителей

Еще одно нововведение касается расчета квот для работников, работающих по совместительству.

«Ранее такие работники могли учитываться в квоте бронирования одновременно на нескольких предприятиях. Это создавало возможность для манипулирования лимитами и увеличения квоты, из которой учитывалось 50% бронирования. Мы убрали эту возможность, потому что это было несправедливо», — отметил Соболев.

Отныне совместителей будут считать в квоте только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений наибольший. Предприятия, в которых из-за новых правил учета будет превышен лимит забронированных, получат соответствующие уведомления. У них будет неделя, чтобы привести количество забронированных работников в соответствие с обновленной квотой.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, правила мобилизации во время полномасштабной войны регулярно изменяются и дополняются. С 1 июля украинцам стоит обратить внимание на несколько важных моментов — от проверки военно-учетных документов до возможных изменений в работе территориальных центров комплектования (ТЦК СП).

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