Новые правила военной службы в Украине: сколько будут платить и как оформить контракт

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В Украине официально запущена масштабная реформа военной службы, которая вводит новые типы контрактов с четко определенными сроками и гарантированным временем для отдыха. Обновленная система предлагает гибкие условия как для тех, кто впервые поступает на военную службу, так и для опытных бойцов, а также предусматривает существенное повышение денежного обеспечения и прозрачные правила получения боевых выплат.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о введении новых контрактов для военнослужащих в Украине и размере выплат в соответствии с измененными правилами.

Что известно о новых контрактах для военнослужащих в Украине

В Украине началось подписание новых военных контрактов с четкими сроками службы и гарантированными отсрочками, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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Подписать контракт могут гражданские лица, мобилизованные, а также действующие военнослужащие, в частности те, кто уже служит по контракту. Среди главных нововведений — четкие сроки службы, которые зависят от типа договора и составляют от 6 до 24 месяцев.

Когда этот период закончится, государство обеспечит человеку право на освобождение от призыва. При этом точный срок такой отсрочки будет определяться индивидуально с учетом продолжительности предыдущей службы и имеющегося боевого опыта.

Оформить новый контракт можно одним из следующих способов:

через приложение «Армия+»;

через приложение «Резерв+»;

в своей воинской части;

в центре рекрутинга.

В Минобороны также отмечают, что нововведения будут сопровождаться изменениями в финансовом обеспечении. Уже в июле все военнослужащие получат обновленные выплаты за июнь, причем эти начисления коснутся всего личного состава независимо от факта подписания нового контракта.

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«Это лишь первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку», — отметил Федоров.

Подробную информацию об условиях новых контрактов и порядке их оформления Министерство обороны предоставляет по номеру правительственной горячей линии 1519 и на специальном сайте контрактной системы Сил обороны.

Служба в тылу: будут ли отправлять таких военнослужащих в зону боевых действий

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для гражданских специалистов, желающих присоединиться к Силам обороны без службы на передовой, предусмотрен двухлетний базовый контракт. Он предназначен в первую очередь для работы в штабах, тылу и органах управления.

В то же время в министерстве отмечают, что война диктует свои условия, поэтому полностью исключить выезды в зону боевых действий нельзя. Если возникнет такая необходимость и бойца направят на передовую для выполнения соответствующих задач, это время ему оплатят по повышенным боевым ставкам.

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Что касается финансовой стороны, то в тылу военнослужащий будет получать не менее 30 тысяч гривен в месяц, что состоит из 20 тысяч оклада и специальной доплаты. За выполнение специфических задач предусмотрены отдельные бонусы. Если же придется принимать непосредственное участие в боях, ежемесячные выплаты могут вырасти до 120 тысяч гривен, в зависимости от характера и сложности выполняемых задач.

В целом обновленная система предусматривает три варианта службы:

первый — это пехотно-штурмовой контракт для выполнения самых сложных задач на передовой с максимальной оплатой;

второй — боевой контракт для востребованных технических специалистов, таких как артиллеристы, операторы дронов или специалисты по радиоэлектронной борьбе;

третий вариант — тот самый базовый контракт, направленный на обеспечение стабильной работы армейской инфраструктуры вдали от фронта.

Как будет рассчитываться отсрочка после окончания контракта

Министр обороны Украины Михаил Федоров объяснил, как будет рассчитываться отсрочка для военнослужащих по истечении срока контракта. По его словам, ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Для всех действует гарантированный минимум — полгода. Далее — индивидуальный расчет.

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Например, если гражданское лицо подписало пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и прослужило 4 месяца в боевых условиях, ему добавят 12 месяцев отсрочки. Итого — полтора года.

Для действующего военнослужащего, проходящего службу с 2021 года, будут учитываться дополнительные месяцы за каждый год службы.

Расчет отсрочек / © Михаил Федоров / Facebook

«Наша задача — сделать систему военной службы предсказуемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление», — подчеркнул Федоров.

Как отметил Федоров, бойцов, которые служат дольше всех и провели больше всего времени непосредственно на передовой, начнут поэтапно увольнять в запас уже до конца года.

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Что будет после истечения срока отсрочки

Как рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости», по истечении срока службы человека могут вновь мобилизовать.

Однако она может быть зарезервирована или получить отсрочку по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством.

«Тебя могут снова мобилизовать, если ты не будешь забронирован и не будешь работать», — отметил Федоров.

Военнослужащие после срочной службы смогут заключить новые контракты

Народный депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко сообщил, что среди основных нововведений есть также возможность для военнослужащих, ранее самовольно покинувших воинские части (СЗЧ), легально вернуться в ряды ВСУ.

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По словам народного депутата, такие бойцы смогут подписать новые контракты и продолжить службу на понятных и прозрачных условиях.

Горбенко отметил, что новая модель военных контрактов призвана сделать службу более гибкой. Среди основных изменений:

гибкие сроки службы — отказ от жестких рамок в пользу разнообразия контрактов;

гарантированный отдых— четко определённое и обеспеченное государством время для реабилитации и отдыха военнослужащих после завершения срока действия их договоров.

Какую зарплату будут получать военные по новым правилам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уУкраины есть ресурсы для повышения зарплат военнослужащим — от 30 до 300 тысяч в месяц. По его словам, размер выплаты будет зависеть от количества боевых задач.

«Есть ресурсы, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат», — сказал он.

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В то же время глава государства подчеркнул, что первые новые доплаты планируется начать выплачивать уже в июне 2026 года.

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что средняя зарплата пехотинцев может составлять около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная — до 460 тысяч гривен.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, новые правила выплат вступят в силу с 1 июня 2026 года. Общая сумма, которую будет получать боец, напрямую зависит от его непосредственного местонахождения и сложности задач, которые он выполняет.

В то же время правительство ввело четкое ограничение — месячный доход одного военнослужащего не может превышать установленный порог в 460 тысяч гривен. Главным критерием для расчета базовой части и дополнительных бонусов теперь является расстояние до линии боевого столкновения.

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170 000 гривен — первая линия обороны (на расстоянии до взводного опорного пункта);

до 100 000 гривен — дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях;

70 000 гривен — вторая линия (на расстоянии до ротного опорного пункта);

50 000 гривен — работа на пунктах управления боевыми подразделениями;

От 15 000 до 30 000 гривен — тыловые должности инструкторского состава;

10 000 гривен — прочие военные должности в тылу.

Кроме того, постановлением правительства вводится система премирования за успешные операции на поле боя:

40 000 гривен в сутки — доплата за захват вражеских позиций;

20 000 гривен в сутки — за ведение штурмовых действий или восстановление собственных позиций;

100 000 гривен — вознаграждение за взятие в плен российского военнослужащего. Эта сумма будет распределена между всеми бойцами, принимавшими участие в операции;

15 000 гривен — за уничтожение оккупанта во время стрелкового или рукопашного боя. Обязательным условием для получения этих средств является наличие видеофиксации.

Главная цель нововведений — ротация и мотивация

По словам главы министерства обороны Михаила Федорова, главная задача новой инициативы — привлечь в армию мотивированных людей и наконец-то заменить тех защитников, которые непрерывно воюют уже четыре года или даже больше.

«У нас должна быть мотивированная пехота, мотивированные штурмовики. К нам должны поступать люди в армию и сменять тех, кто служит там уже четыре года, а может, и дольше… Мы предложили самые высокие в мире зарплаты для пехотинцев и штурмовиков. Потому что, общаясь с ними, я понял, что они должны зарабатывать гораздо больше», — подчеркнул Михаил Федоров.

В то же время Федоров подчеркнул, что такие финансовые условия позволят не только мотивировать украинцев, но и существенно усилить армию за счет иностранцев.

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«Мы видим, что сейчас в Украину приезжает большое количество иностранцев, чтобы воевать, ведь сегодняшняя заработная плата уже привлекает их. Если мы говорим об увеличении заработной платы, то это приведет к еще большему притоку иностранцев — и тогда они смогут усилить нашу первую линию обороны. В таком случае они смогут усилить штурмовые подразделения», — резюмировал министр обороны.

Что следует знать военнослужащим, воюющим с 2022 года или ранее

Министр обороны Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости» также объявил о запуске механизма частичной демобилизации из армии. По его словам, с конца осени, по инициативе Президента, начнётся демобилизация тех, кто воюет с 2022 года или раньше. Главными критериями будут общий срок службы и количество боевых дней. После увольнения будет действовать отсрочка на 6 месяцев (плюс бонусы за боевые выходы).

«Если вы служите с 2022 года и у вас большое количество боевых дней, то вы можете быть уволены со службы Указом президента в конце этого года. Это будет происходить постепенно… Это зависит от того, какова будет ситуация на поле боя, объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет», — отметил Федоров.

Глава Минобороны также уточнил важные детали, касающиеся контрактов. Он отметил, что для тех, кто заключил контракт в 2022–2023 годах сроком на три года, также будет действовать формула отсрочки.

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Кроме того, мобилизованные, у которых нет контракта, теперь могут подписать его на определённый срок в месяцах, чтобы точно знать сроки своей службы.

Кроме того, действует приоритет указа: военнослужащие, проходящие службу с 2022 года, могут подписать контракт на 24 месяца, но если осенью они подпадут под демобилизацию, указ президента будет иметь первостепенное значение.

«Если вы, например, в ноябре или декабре подпадете под увольнение, то указ президента будет иметь первостепенное значение, и вы будете уволены, несмотря на то, что подписали контракт на 24 месяца. Решение об увольнении будет принимать Генеральный штаб на основе данных о количестве боевых выходов и сроках службы», — подчеркнул министр.

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