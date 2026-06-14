Забронированные могут потерять отсрочку в одной области Украины: что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Сумской области обновили критерии, по которым компании могут получить статус важных для обеспечения потребностей территориальных общин в особый период. Если предприятие не будет отвечать новым требованиям, его работники могут потерять право на бронирование и, соответственно, отсрочку от мобилизации.

Речь идет о новом распоряжении Сумской областной военной администрации от 9 июня 2026 №361-ОД, которым утвердили обновленные критерии для предприятий.

Какие предприятия касаются новых правил

Обновленные критерии распространяются на предприятия коммунальной формы собственности независимо от вида деятельности, а также частные и другие компании, работающие в определенных сферах.

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В частности, речь идет о:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

добывающую и перерабатывающую промышленность;

энергетику;

водоснабжение и обращение с отходами;

строительство;

торговлю;

транспорт и складское хозяйство;

почтовая и курьерская деятельность.

По каким критериям будут определять важность предприятия

Для получения статуса предприятия, имеющего важное значение для обеспечения потребностей общин во время особого периода, было установлено пять основных критериев.

При оценке будут учитываться:

объем дохода предприятия;

количество работников;

ведение экспортной деятельности;

наличие обоснования от органов местного самоуправления;

договоры, необходимые для обеспечения нужд общин и районов во время военного положения.

Также обязательным условием является ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Это следует подтвердить соответствующей справкой о количестве военнообязанных работников.

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Какие условия нужно выполнить

Чтобы получить соответствующий статус, предприятие должно удовлетворять по меньшей мере трем критериям.

Для коммунальных предприятий требования несколько более мягкие — достаточно соответствовать двум или более критериям.

В то же время, для всех без исключения компаний сохраняется обязательное требование по количеству работников. В течение каждого из последних шести месяцев на предприятии должны работать не менее пяти застрахованных работников, которым официально начислялась зарплата.

Кроме того, для большинства предприятий важным остается наличие обоснования от общины и подтверждение уплаты налогов в местный бюджет.

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Когда новые правила вступили в силу

Обновленные критерии официально вступили в силу 10 июня 2026 года.

Напомним, в Украине изменили подходы к бронированию военнообязанных работников и определению критически важных предприятий. Система бронирования будет сохраняться, а обновления должны сделать ее более четкой, прозрачной и более защищенной от злоупотреблений.

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