- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 2 мин
Четкие сроки службы и отсрочка: в Украине ввели новые контракты для военных
Минобороны запустило новые контракты для ВСУ с четкими сроками и гарантированной отсрочкой.
В Украине стартовало подписание новых военных контрактов. Теперь военные будут иметь четкие сроки службы, обновленные зарплаты и гарантированную отсрочку после увольнения.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Новые контракты ВСУ — что изменится
«Начинаем подписывать новые контракты Сил обороны с четкими сроками службы и гарантированными отсрочками», — заявил глава оборонного ведомства.
По новым правилам, подписать контракт могут гражданские лица, мобилизованные. А также действующие военнослужащие, в том числе те, кто уже служит по контракту. Для военных главным новшеством становится появление четко определенных сроков службы — в зависимости от типа договора они составят от 6 до 24 месяцев.
По истечении этого срока государство гарантирует отсрочку, продолжительность которой будет рассчитываться с учетом предыдущего времени службы и имеющегося боевого опыта.
Оформить новый контракт можно одним из четырех способов:
Через приложение «Армия+»: подайте рапорт в меню «Сервисы» — «Контракты» и следите за его статусом онлайн.
Через приложение «Резерв+»: в разделе «Вакансии» — «Новые контракты» выберите должность и оставьте заявку. После этого вам позвонит по телефону рекрутер.
В своей воинской части действующие военные могут просто подать рапорт в отделение персонала своего подразделения.
В центре рекрутинга: там специалисты проконсультируют, помогут подобрать должность и начать оформление.
Министр также отметил, что нововведения будут сопровождаться изменениями в финансовом обеспечении. Уже в июле все военные получат обновленные выплаты за июнь, причем эти начисления будут касаться всего личного состава вне зависимости от факта подписания нового контракта.
«Это только первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку», — подытожил Михаил Федоров.
Подробную информацию об условиях новых контрактов и порядке их оформления Минобороны предоставляет по номеру правительственной горячей линии 1519 и на специальном сайте контрактной системы Сил обороны.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины, однако часть граждан имеет право на отсрочку или бронирование от мобилизации. У многих возникает вопрос: нужно ли проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), если оформлена отсрочка или бронь.
Ранее мы писали, что до 20 июня предприятия, учреждения и организации должны подать в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) специальный отчет о транспорте и управляющих им работников.
Также мы писали, что в Сумской области обновили критерии, по которым компании могут получить статус важных для обеспечения потребностей территориальных общин в особый период. Если предприятие не будет отвечать новым требованиям, его работники могут потерять право на бронирование и, соответственно, отсрочку от мобилизации.