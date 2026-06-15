Четкие сроки службы и отсрочка: в Украине ввели новые контракты для военных

ВСУ

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В Украине стартовало подписание новых военных контрактов. Теперь военные будут иметь четкие сроки службы, обновленные зарплаты и гарантированную отсрочку после увольнения.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Новые контракты ВСУ — что изменится

«Начинаем подписывать новые контракты Сил обороны с четкими сроками службы и гарантированными отсрочками», — заявил глава оборонного ведомства.

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По новым правилам, подписать контракт могут гражданские лица, мобилизованные. А также действующие военнослужащие, в том числе те, кто уже служит по контракту. Для военных главным новшеством становится появление четко определенных сроков службы — в зависимости от типа договора они составят от 6 до 24 месяцев.

По истечении этого срока государство гарантирует отсрочку, продолжительность которой будет рассчитываться с учетом предыдущего времени службы и имеющегося боевого опыта.

Оформить новый контракт можно одним из четырех способов:

Через приложение «Армия+»: подайте рапорт в меню «Сервисы» — «Контракты» и следите за его статусом онлайн.

Через приложение «Резерв+»: в разделе «Вакансии» — «Новые контракты» выберите должность и оставьте заявку. После этого вам позвонит по телефону рекрутер.

В своей воинской части действующие военные могут просто подать рапорт в отделение персонала своего подразделения.

В центре рекрутинга: там специалисты проконсультируют, помогут подобрать должность и начать оформление.

Новые контракты ВСУ. / © Михаил Федоров / Facebook

Министр также отметил, что нововведения будут сопровождаться изменениями в финансовом обеспечении. Уже в июле все военные получат обновленные выплаты за июнь, причем эти начисления будут касаться всего личного состава вне зависимости от факта подписания нового контракта.

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«Это только первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку», — подытожил Михаил Федоров.

Подробную информацию об условиях новых контрактов и порядке их оформления Минобороны предоставляет по номеру правительственной горячей линии 1519 и на специальном сайте контрактной системы Сил обороны.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины, однако часть граждан имеет право на отсрочку или бронирование от мобилизации. У многих возникает вопрос: нужно ли проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), если оформлена отсрочка или бронь.

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