Летнее солнцестояние 2026 года: какие традиции и обряды издавна проводили украинцы в самый длинный день года

Летнее солнцестояние / © ТСН

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Летнее солнцестояние, которое в нынешнем году приходится на 21 июня, считается одной из самых мистических дат года — с ним связано немало древних украинских традиций, обрядов и верований.

Летнее солнцестояние наступает в момент, когда ось Земли максимально наклонена к Солнцу, из-за чего Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света. После этого световой день постепенно начинает сокращаться, приближая осень.

Еще с дохристианских времен славяне считали этот период временем максимальной силы солнечной энергии. Наши предки верили, что именно в день солнцестояния природа достигает пика своего могущества, поэтому проводили разнообразные ритуалы для привлечения здоровья, благополучия и любви.

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Одной из самых известных традиций были большие праздничные костры. Люди собирались общинами, пели обрядовые песни и прыгали через огонь. Считалось, что пламя очищает от негатива, болезней и несчастий. Влюбленные прыгали через костёр вместе — если руки не разъединялись, это считали хорошим знаком для будущего союза.

Еще одним важным элементом являлись обряды с водой. Молодежь купалась в реках и озерах, ведь верили, что вода в этот день приобретает целебную силу. Девушки плели венки из полевых цветов и трав, пуская их по воде, чтобы узнать будущую любовь.

Особое значение приобретали и травы. Считалось, что растения, собранные в период солнцестояния, обладают сильнейшими лечебными свойствами. Именно поэтому знахари и травницы отправлялись собирать зверобой, полынь, ромашку, мяту и другие целебные растения.

В современном мире летнее солнцестояние часто воспринимают как символ обновления, перезагрузки и возможность побыть ближе к природе. Многие люди в этот день практикуют медитации, ведут дневники намерений или просто встречают рассвет как символ нового этапа.

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Несмотря на смену эпох, эта дата по-прежнему сохраняет особую атмосферу — напоминая о давней связи человека с Солнцем, землей и природными циклами.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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