Летнее солнцестояние: традиции и обычаи

У славян праздник известен как Купала.

Летнее солнцестояние — это момент, когда наклон оси вращения Земли по направлению к Солнце приобретает малейшее значение.

Поскольку летнее солнцестояние длится лишь краткий момент времени, то для дня, когда происходит летнее солнцестояние, существуют и другие названия, например: "середина лета", "самый длинный день" или "первый день лета".

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами: у финнов-ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго.

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Празднование по случаю летнего солнцестояния и в честь Святого Иоанна Крестителя известны у многих народов. Наибольший размах праздник приобрел в Испании, где 19-24 июня проводится фестиваль "Очаги Сан Хуана", и в Бразилии — "Феста Юнина" 13-29 июня.

У славян праздник известен как Купала. Его праздновали в июне, хотя в связи с введением григорианского календаря на государственном уровне, а на церковном - нет, праздник начал приходиться на ночь протии 7 июля. Хотя корректного его отмечать именно в июне. В 2021 году этот праздник приходится на 21 июня.

Праздновали Купала издавна по всей Украине, правда, с определенными различиями по регионам. В советское господство часть присущих празднику региональных обычаев, к сожалению, отмерла.

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Купала — это древний языческий праздник красоты, молодости и самоочищения. С ним связаны интересные обряды у воды, которые устраивала молодежь в ночь на летнее солнцестояние. Ребята готовили костер, а девушки одевали чучело — Марену. С наступлением сумерек парни поджигали костер, через который попарно перепрыгивали. Потом девушки топили Марену, которая символизировала русалку, и пускали на воду венки, гадая на будущую супружескую жизнь.

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик", в этот день полагалось обязательно искупаться, а детям — попрыгать через крапиву. Все, кто шел на действо, старались не оглядываться, чтобы не догнала ведьма, которая обязательно должна присутствовать на празднике. Для того чтобы ее узнать, необходимо иметь при себе пепел из очага, завернутый в тряпочку. Тогда ведьма непременно подойдет и скажет: "Отдай мне то, что у тебя есть". Кроме того, если этот пепел закопать у ворот, то ни одна из ведьм не доить коров.

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В других селах закапывали в огороде изготовленную из дерева куклу, ставили рядом стол, накрывали его скатертью, клали хлеб с щепоткой соли и, взявшись за руки, ходили вокруг, напевая песни. По окончании действа Марену также относили к реке и топили

Девушки и парни пытались облить друг друга водой. На Закарпатье женщины делали на Купала венки и относили на могилы своих детей, родившихся неодушевленными или некрещеными умерли. В этот день даже не пускали коров в поле. К дойным животных на целую ночь и день подпускали малых телят, "чтобы ведьма не навредила". Собранный на Купала подорожник считался вспомогательным от многих болезней.

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