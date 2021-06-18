Троица 2021: традиции и обычаи Зеленых святок

В первый день Троицы девушки раньше ходили в поле или лес.

Троица, после Рождества и Пасхи, считалась в народе одним из самых больших праздников.

Об этом пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик".

Зеленые святки начинались с пятницы. Женщины до восхода солнца шли в лес, чтобы заготовить лекарственных трав. Некоторые пытались нарвать их и давал коровам, чтобы было много молока. В этот день собирали также росу, которой лечили больные глаза.

В субботу, собственно накануне Троицы, крестьяне рвали душицу, чабрец, полынь, аир и т.д. и украшали душистым зельем дома — украшали стены, скамьи, окна, образы, а аиром обсыпали пол.

Вечером в субботу шли босиком в лес, чтобы запастись ветвями клена, липы, ясеня или осины, и украшали двор — ворота, заборы, хлев, косяки дома и крышу, а также жилье. Кроме того, тропу, которая вела от дороги к порогу, украшали высокими ветвями отдельно.

В первый день Троицы девушки шли в поле или лес, плели по венчике и держали их до Петровки, чтобы в это время русалки НЕ защекотали. В некоторых регионах гадали на венках.

На Бога-сына, то есть в понедельник, широко отмечали так называемый поминальный день. Женщины утром, взяв мисочки.з пищей, шли в церковь, отправляли панихиды, а потом посещали кладбище. Как правило, поминальный день предназначался только для самоубийц — тех, кто утонул или покончил с собой.

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На Херсонщине второго дня праздников дети устраивали игру. Девочки, выбрав мальчика и девицу, плели им венки и. окружив кругом, шли вместе через село с песнями. Полищуки же, привязав к волу чучело из соломы, гоняли животное улицам, покрикивая: "Родусь, родусь!". Вероятно, эти обряды связаны с проводами весны.

Наконец наступал третий день, которым собственно и завершались праздника. В каждом регионе его отмечали по-своему. Но самые интересные обряды проводились на Левобережье, в частности на Полтавщине.

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