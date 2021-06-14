Таропрогноз на 14-20 июня: что карты нам предвещают

Карты Таро показывают наиболее вероятные варианты развития событий.

Карты Таро не предвещают будущее, они указывают лишь на вероятное развитие событий в будущем. Они дают своеобразные подсказки вселенной, а прислушиваться к ним или нет, — решают сами люди. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 14-20 июня — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка мечей"

Эта карта свидетельствует об душевной ране, отказе и некотором разочаровании. Для начала вам нужно осознать проблему. Сейчас стоит, чтобы состоялся триумф логики над эмоциями. А кто-то, возможно, и разорвет отношения. Вам нужно избавиться от внутренней боли и осознать болезненную правду.

Также нужно принять решение, которое принято вопреки чувствам.

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Стоит быть начеку, ведь не исключен обман от близкого человека и плохое отношение окружающих. Помните, что любые знания приносят печаль. Не исключены сильные ревность и желание сделать больно другим.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об осуществлении желаний, об эмоциональном удовлетворении, чувственности и тому подобное. Она говорит, что вскоре ваши мечты станут реальностью, конечно, что приложить к этому усилия. "Девятка кубков" также советует наслаждаться радостями жизни и довольствоваться достигнутым. К тому говорится о насыщенной жизни, восхождение благодати, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям.

Но в то же время нужно помнить об ответственности за результаты ваших желаний и осознавать, что вы на самом деле хотите от жизни. Ведь очень часто мы предпочитаем одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что мы на самом деле хотели совсем другого.

Эта карта говорит, что следует радоваться своему делу и радоваться собственным успехам. В то же время следует быть осторожными и не вызывать сильную зависть окружающих, что у вас все получается. Помните, что зависть могут вызвать обиду, уничтожить любовь и заставить завистников начать манипуляции.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка мечей"

Эта карты говорит о переживаниях, наполнении эмоциями, тревожных мыслях, понимании неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое и все изменить, страх перед неизвестным, бессонные ночи, чувство уязвимости и неуверенности в себе.

Эта карта кажется очень мрачной, однако, она говорит о том, что темные времена скоро закончатся. Мы можем поднять голову и увидеть свет даже из глубин горя и отчаяния.

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Пришло время подумать о причинах своих мучений и несчастий. Осознайте причины беспокойства. Избавьтесь того, что не дает вам развиваться дальше. Попробуйте строить ваши планы, учитывая прошлые ошибки.

Старайтесь найти и осознать свои слабые места. Серьезно поработайте над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.

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