Ани Лорак в очередном мини-платье на праздновании 10-летия дочери возмутила фанов

Артистка озадачила фанов внешним видом.

Певица Ани Лорак, после вечеринки в честь 10-летия дочери Софии, где присутствовал и экс-муж артистки Мурат, устроила еще один праздник.

В одном из заведений Лорак собрала друзей с их детьми. Для вечеринки звездная мама выбрала мини-платье желтого цвета с рукавом-фонариком на одной руке. Образ Ани дополнила длинными серьгами и гламурными шлепанцами.

instagram.com/anilorak

Также в Instagram исполнительница похвасталась, какой красивый и огромный торт сделали для ее Софии.

instagram.com/anilorak

"Продолжаем празднование. Сонечке 10 лет. Огромное спасибо за тортик! Это невероятно красиво и вкусно", — сообщила Лорак.

Фанаты после увиденных фотографий разделились на два лагеря. Кто-то засыпал певицу комплиментами, а кого-то поведение Лорак возмутило:

Какие красивенькие! С праздником Софию

Реклама себя, а не дочери

А нельзя было какое-то длинное платье на праздник ребенка одеть?

День рождения ребенка, а напостила своих фото

instagram.com/anilorak

Напомним, что месяц назад Ани Лорак поделилась трогательным фото с дочкой, похожей на нее как две капли. Певица похвасталась талантом Софии.

Отметим, что в Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре 2014 года. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, агрессивно настроенной против Украины и финансирует терроризм на Донбассе.

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