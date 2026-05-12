"Ты должна выглядеть лучше": как материнские установки формируют отношение женщины к собственному телу

как материнские установки формируют отношение женщины к собственному телу / © Credits

Реклама

Психологи все чаще говорят о связи между отношением к собственному телу и отношениями с матерью. Именно в детстве девочка впервые учится смотреть на себя — через слова, реакции и отношение самого близкого человека.

Издание Psychology Today исследовало, как материнские установки могут влиять на самооценку дочери, её отношения с едой и собственным телом, и почему многие женщины продолжают вести внутреннюю войну с собой уже во взрослом возрасте.

Восприятие тела — это не только о внешности, но и о том, как человек воспринимает себя, оценивает свою ценность, и чувствует право быть любимым и принятым. И хотя современная культура активно навязывает стандарты красоты, психологи отмечают, что первые представления о «хорошем» и «плохом» теле часто формируются дома, например, когда матери прямо или косвенно поощряют дочерей худеть, риск развития расстройств пищевого поведения возрастает, даже регулярные разговоры о диетах, весе или недовольстве собственной внешностью могут влиять на самооценку ребенка.

Реклама

Дети не только слушают, они впитывают модели поведения. И очень часто дочь начинает смотреть на себя так, как видела, что мама смотрит на себя.

Материнское влияние

Дело не всегда в прямой критике. Иногда достаточно постоянных разговоров о похудении, страха набрать вес, фраз вроде «я сегодня ужасно выгляжу» или культа «идеального тела» дома.

Ребенок быстро усваивает, что тело — это то, что нужно контролировать, исправлять и оценивать.

Формирование внутреннего критика

В детстве любовь и принятие родителей имеют огромное значение для выживания и психологической безопасности. Именно поэтому дети часто подстраиваются, приглушают себя, пытаются быть «удобными» и учатся заслужить одобрение.

Реклама

Со временем внешняя критика может превратиться во внутренний голос, который человек уже не замечает. Он звучит как:

«ты недостаточно хороша»

«надо больше стараться»

«если изменишь себя, тебя будут больше любить»

Почему женщины годами воюют с собственным телом

Очень часто проблема не в самом теле, а в том значении, которое человек ему придает. Недовольство внешностью становится способом объяснить тревогу, одиночество, страх быть непринятой или потребность в любви.

Именно поэтому даже после похудения, «идеального» веса и изменений внешности, внутренняя критика никуда автоматически не исчезает.

«Материнская рана»

В психологии все чаще используют термин «материнская рана» для описания эмоциональных последствий критики, эмоциональной дистанции, чрезмерного контроля, неприятия и условной любви.

Реклама

Речь идет не об обвинениях матерей, а о понимании того, как детский опыт влияет на взрослую жизнь. Многие женщины бессознательно продолжают жить с убеждениями, что с ними что-то не так, их сложно любить или что они должны заслужить принятие.

Как понять, что говорит ваш «материнский голос»

Необходимо обращать внимание на моменты, когда человек начинает резко себя обесценивать себя, испытывает стыд из-за внешности, будто «уменьшается» рядом с другими или впадает в жесткую самокритику.

Часто это не объективная оценка ситуации, а автоматическая реакция, сформированная еще в детстве. Поэтому для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, надо:

Изменить способ разговора с собой. Внутренний голос не должен быть жестоким. Например, спросите себя «Что сейчас будет лучшим для меня?», чем фраза «Что со мной не так?». Перестать строить самоценность только вокруг внешности. Человек — это гораздо больше, чем вес, размер одежды или форма тела. Когда ваша самооценка концентрируется только на внешности, любое изменение начинает восприниматься как угроза. Учиться замечать не только «недостатки». Стоит сознательно смещать фокус с постоянного поиска проблем на реальность вокруг безопасности, поддержки, красоты или обычных моментов жизни. Это помогает выйти из состояния постоянной внутренней тревоги.

Что могут сделать мамы

У матерей огромное влияние на формирование здорового образа тела у ребенка. Самое важное:

Реклама

не комментировать вес дочери

не делать диеты центром жизни

не критиковать собственное тело при ребенке

не сравнивать внешность с другими

Зато важно формировать доверие, поддерживать эмоциональный контакт, говорить о теле без стеснения и показывать пример бережного отношения к себе.

Отношение женщины к собственному телу редко формируется только зеркалом. Часто оно рождается из опыта любви, принятия или критики, полученных еще в детстве. И хотя прошлое невозможно переписать, человек может постепенно изменить способ, которым смотрит на себя.

Возможно, настоящее принятие начинается не с «идеального» тела, а с момента, когда женщина перестает воспринимать себя как проблему, которую нужно постоянно исправлять.

Новости партнеров