Ані Лорак у черговій мінісукні на святкуванні 10-річчя доньки обурила фанів

Артистка спантеличила фанів зовнішнім виглядом.

Співачка Ані Лорак, після вечірки на честь 10-річчя доньки Софії, де був присутнім і ексчоловік артистки Мурат, влаштувала ще одне свято.

В одному з закладів Лорак зібрала друзів з їхніми дітьми. Для вечірки зіркова мама обрала мінісукню жовтого кольору з рукавом-ліхтариком на одній руці. Образ Ані доповнила довгими сережками та гламурними шльопанцями.

instagram.com/anilorak

Також у Instagram виконавиця похизувалася, який гарний та величезний тортик зробили для її Софії.

instagram.com/anilorak

"Продовжуємо святкування. Софійці 10 років. Величезне дякую за тортик! Це неймовірно гарно і смачно", - повідомила Лорак.

Фанати після побачених світлин розділилися на два табори. Хтось засипав співачку компліментами, а когось поведінка Лорак обурила:

Які гарнюні! Зі святом Софійку

Реклама себе, а не доньки

А не можна було якусь довшу сукню на свято дитини одягнути?

День народження дитини, а напостила своїх фото

instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що місяць тому Ані Лорак поділилася зворушливим фото з донькою, схожою на неї як дві краплі. Співачка похизувалася талантом Софії.

Зазначимо, що в Україні Ані Лорак востаннє виступала у листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пов'язували із тим, що співачка виступає з концертами в Росії, яка дуже агресивно налаштована проти України та фінансує тероризм на Донбасі.

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