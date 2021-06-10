Ани Лорак в мини-платье показала, как с экс-мужем отпраздновала 10-летие дочери

Артистка подготовила ребенку настоящий праздник.

Певица Ани Лорак 9 июня отпраздновала первый юбилей дочери Софии.

Девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю звездная мама устроила ребенку настоящий праздник. Артистка собрала друзей Сони в одном из заведений в Москве. Для мероприятия Лорак нарядилась в черное мини-платье, которое дополнила босоножками на каблуках.

Зал Ани украсила огромными красными шариками.

instagram.com/anilorak

instagram.com/muratnalca

"Дорогая моя доченька, поздравляю тебя/ День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна. Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя все получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!" — поздравила Лорак дочь.

instagram.com/anilorak

Интересно, что на празднике также присутствовал и экс-муж исполнительницы, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Мужчина специально из Киева прилетел в Москву на праздник дочери. На день рождения девочке родители презентовали куклу, о которой она очень мечтала.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/muratnalca

Напомним, что несколько месяцев назад Ани Лорак застали в объятиях экс-мужа изменщика Мурата. Эксы спровоцировали слухи о воссоединении.

Отметим, что 31 января 2019 певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужчины. Однако к июлю 2018 слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами.

А в июле в Сеть попало видеодоказательство того, что Налчаджиоглу же вскочил в гречку. В ролике Мурат обнимал и гладил загадочную брюнетку в своем ресторане в Киеве.

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