Ани Лорак с экс-мужем показали, как празднуют первый юбилей дочери

Родители поздравили Софию трогательными видео.

Сегодня, 9 июня, день рождения празднует дочь певицы Ани Лорак и ее экс-мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу София.

Девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю родители поздравили ребенка, запостив у себя в Instagram коллажи из ее фотографий. Причем, ни Лорак ни ее экс в своих видео друг друга не упомянули и не отметили.

Так вот в сторис своего фотоблога певица разместила коллаж с фотографиями Софии в разный период его жизни.

instagram.com/anilorak

Мурат же показал видео, на котором София появилась в пестром платье и с макияжем.

Кроме того, в сторис своей страницы в Insta Налчаджиоглу показал, что специально ради празднования дня рождения дочери прилетел из Киева в Москву. Там девочка живет вместе со звездной мамой.

instagram.com/muratnalca

instagram.com/muratnalca

instagram.com/muratnalca

Напомним, что несколько месяцев назад Ани Лорак застали в объятиях бывшего мужа-изменщика Мурата. Эксы спровоцировали слухи о воссоединении.

Отметим, что 31 января 2019 певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужчины. Однако к июлю 2018 слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами.

А в июле в Сеть попало видеодоказательство того, что Налчаджиоглу все же вскочил в гречку. В ролике Мурат обнимал и гладил загадочную брюнетку в своем ресторане в Киеве.

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