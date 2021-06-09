Сильно похудевший Ким Чен Ын вызвал волну слухов о своей болезни

С чем связаны изменения во внешнем виде Ким Чен Ына, пока непонятно.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын резко и сильно похудел, чем вызвал волну слухов об ухудшении своего здоровья. Он появился на публике после своего почти месячного отсутствия значительно стройнее.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что с 2011 года Ким Чен Ын начал прибавлять в среднем шесть-семь килограммов в год и к 2020 году весил уже почти 140 килограммов.

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С чем связаны изменения во внешнем виде Ким Чен Ына, пока непонятно. Возможно, это свидетельствует о его заболевании, а, возможно, — переход на здоровый образ жизни.

Напомним, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Последний раз лидера КНДР видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта. Как сообщалось, это рекордный для Ким Чен Ына период отсутствия в 2021 году.

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