Сильно схудлий Кім Чен Ин викликав хвилю чуток про свою хворобу

З чим пов'язані зміни у зовнішньому вигляді Кім Чен Ина, поки незрозуміло.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин різко і сильно схуд, чим викликав хвилю чуток про погіршення свого здоров'я. Він з'явився на публіці після своєї майже місячної відсутності значно стрункішим.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що від 2011 року Кім Чен Ин почав додавати в середньому шість-сім кілограмів на рік і до 2020 року важив уже майже 140 кілограмів.

З чим пов'язані зміни у зовнішньому вигляді Кім Чен Ина, поки незрозуміло. Можливо, це свідчить про його захворювання, а, можливо, - перехід на здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, що лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин 5 червня вперше за місяць з'явився на публіці. Північнокорейський диктатор головував на засіданні політбюро Трудової партії Кореї. Він обговорив, зокрема, скликання правлячої партії і організаційні питання.

Востаннє лідера КНДР бачили на публіці 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після їхнього концерту. Як повідомлялося, це рекордний для Кім Чен Ина період відсутності в 2021 році.

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