Літо 2021: рекомендації астрологині на 10 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в четвер.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 10 годині 54 хвилин за Гринвічем (о 12.54 за київським часом) в знаку Близнят трапиться перше в нинішньому році сонячне затемнення, яке буде кільцеподібним, тобто, Місяцю не вдасться повністю закрити сонячний диск.

Ця подія ідеально підходить для закладання позитивних життєвих програм: можна — і треба — коригувати свою долю, шляхом візуалізацій і афірмації наближаючи її до тієї моделі, яку людина хоче бачити.

Якщо врахувати, що в цей час Меркурій ще буде перебувати в ретроградній стадії (він повернеться до прямого руху тільки 21 червня), то велика ймовірність, що в власне день затемнення і в його аурі — плюс-мінус кілька днів — можуть спливти давні невирішені кармічні проблеми і з'явитися люди з минулого.

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