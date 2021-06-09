Дощі, град та шквали: прогноз погоди в Україні на четвер, 10 червня

У деяких областях дощі супроводжуватимуться грозами.

У четвер, 10 червня, в Україні буде тепло, але мокро.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі у північних та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Києві 10 червня вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39º.

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