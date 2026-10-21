Нюдовий чи яскравий: який манікюр буде в моді восени-2026

Манікюр / © Instagram

Реклама

Манікюр восени 2026 року тяжітиме до природності та мінімалізму. У тренді — короткі нігті без покриття або з напівпрозорим блиском. На зміну яскравим відтінкам приходять припилені кольори, які були популярними у 2000-х. Саме на природний манікюр роблять ставку відомі модні бренди, зокрема Chanel, Dior і Burberry.

Про тренди манікюру на осінь-2026 розповіли nails-експерти виданню Vogue México.

Реклама

Цієї осені в тренді будуть матові покриття і пастельна палітра. Серед актуальних варіантів — припилений бузковий, приглушений бежевий і ніжно-блакитний манікюр, які додають образу елегантності.

Реклама

Короткі нігті темних відтінків

Восени та взимку 2026 року в тренді будуть короткі нігті з темним покриттям. Серед актуальних кольорів — баклажановий, класичний чорний і темно-коричневий. Такий манікюр має стильний вигляд і додає образу зухвалості.

Чорні візерунки на нюдовій основі

Ще один тренд — чорні малюнки на нюдовому покритті. Це може бути тонкий французький манікюр, зворотний френч або абстрактні візерунки. Особливо ефектний вигляд такий дизайн має на коротких нігтях округлої форми.

Реклама

Несподівані кольори манікюру

Цієї осені варто відмовитися від звичних осінніх відтінків на користь яскравіших кольорів. У моді — жовтий, насичений смарагдово-зелений і фіолетовий. Щоб образ мав ще цікавіший вигляд, манікюр можна поєднати з педикюром у тому самому відтінку.

Французький манікюр по-новому

Класичний френч восени та взимку 2026 року заграє новими барвами. Замість звичної білої лінії на кінчиках нігтів у тренді будуть сріблясті й яскраві кольорові акценти. Також популярності набуде ефект омбре, або бебі-бумер, коли межа між відтінками плавно розмивається, створюючи ніжний і природний перехід.

Реклама

Довгі нігті мигдалеподібної форми

Восени та взимку 2026 року в моді будуть довгі нігті мигдалеподібної форми. Вони візуально видовжують пальці та надають рукам витонченості. Такий манікюр можна залишити натуральним або покрити прозорим глянцевим лаком.

Короткі нігті без покриття

Ще один тренд — короткі нігті без кольорового лаку. Такий варіант не лише має стриманий вигляд, а й дає змогу приділити більше уваги догляду за нігтями. Замість декоративного покриття варто використовувати олію для кутикули та крем для рук.

Нейтральний манікюр у стилі clean nails

Природність залишається серед головних тенденцій сезону. У тренді — ніжно-рожеві та напівпрозорі покриття, які підкреслюють натуральний колір нігтів і надають їм доглянутого вигляду. Для завершення достатньо легкого глянцевого блиску.

Довгі мигдалеподібні нігті без кольору

Тим, хто не готовий відмовлятися від довжини, варто звернути увагу на натуральні або штучні нігті мигдалеподібної форми. 2026 року актуальними будуть плавні лінії та звужені кінчики без кольорового покриття. Такий манікюр має елегантний вигляд і легко поєднується з будь-яким одягом.

Нагадаємо, ми писали про те, які кольори манікюру варто спробувати після 50 років.

Новини партнерів

Новини партнерів