Чудный или яркий: какой маникюр будет в моде осенью-2026

Маникюр. / © Instagram

Реклама

Маникюр осенью 2026 года будет тяготить к естественности и минимализму. В тренде — короткие ногти без покрытия или с полупрозрачным блеском. На смену ярким оттенкам приходят припыленные цвета, популярные в 2000-х. Именно на естественный маникюр делают ставку известные модные бренды, в частности Chanel, Dior и Burberry.

О трендах маникюра на осень-2026 рассказали nails-эксперты изданию Vogue México.

Реклама

Этой осенью в тренде будут матовые покрытия и пастельная палитра. Среди актуальных вариантов — припыленный сиреневый, приглушенный бежевый и нежно-голубой маникюр, придающий образу элегантности.

Реклама

Короткие ногти темных оттенков

Осенью и зимой 2026 в тренде будут короткие ногти с темным покрытием. Среди актуальных цветов — баклажановый, классический черный и темно-коричневый. Такой маникюр выглядит стильно и придает образу дерзости.

Черные узоры на чудесной основе

Еще один тренд — черные рисунки на некрасивом покрытии. Это может быть тонкий французский маникюр, обратный френч или отвлеченные узоры. Особенно эффектен вид такой дизайн имеет на коротких ногтях округлой формы.

Реклама

Неожиданные цвета маникюра

Этой осенью следует отказаться от привычных осенних оттенков в пользу более ярких цветов. В моде — желтый, насыщенный изумрудно-зеленый и фиолетовый. Чтобы образ выглядел еще более интересным, маникюр можно сочетать с педикюром в том же оттенке.

Французский маникюр по-новому

Классический френч осенью и зимой 2026 года сыграет новыми красками. Вместо обычной белой линии на кончиках ногтей в тренде будут серебристые и яркие цветовые акценты. Также популярность приобретет эффект омбре или беби-бумер, когда граница между оттенками плавно размывается, создавая нежный и естественный переход.

Реклама

Длинные ногти миндалевидной формы

Осенью и зимой 2026 года в моде будут длинные ногти миндалевидной формы. Они визуально удлиняют пальцы и придают рукам утонченность. Такой маникюр можно оставить натуральным или покрыть прозрачным глянцевым лаком.

Короткие ногти без покрытия

Еще один тренд — короткие ногти без цветного лака. Такой вариант не только выглядит сдержанно, но и позволяет уделить больше внимания уходу за ногтями. Вместо декоративного покрытия следует использовать масло для кутикулы и крем для рук.

Нейтральный маникюр в стиле clean nails

Естественность остается среди основных тенденций сезона. В тренде — нежно-розовые и полупрозрачные покрытия, подчеркивающие натуральный цвет ногтей и придающие им ухоженный вид. Для завершения достаточно лёгкого глянцевого блеска.

Длинные миндалевидные ногти без цвета

Тем, кто не готов отказываться от длины, следует обратить внимание на натуральные или искусственные ногти миндалевидной формы. В 2026 году актуальны плавные линии и суженные кончики без цветового покрытия. Такой маникюр выглядит элегантно и легко сочетается с любой одеждой.

Напомним, мы писали о том, какие цвета маникюра следует попробовать после 50 лет.

Новости партнеров

Новости партнеров