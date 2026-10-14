Хэллоуинский маникюр: жуткие идеи

Хэллоуинский маникюр / © Credits

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До Хэллоуина остается всё меньше времени, так что самое время искать вдохновение для праздничного маникюра. Расскажем об идеях для тех, кто хочет придать образу немного загадочности, но не планирует превращать ногти в полноценный костюм для вечеринки.

В моде полупрозрачные покрытия, тонкие паутинки, миниатюрные призраки, чёрные кончики и насыщенные оттенки красного. Никакого излишнего декора, только утончённые детали, создающие нужное настроение.

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Хэллоуинский маникюр больше не обязательно должен быть ярким, перегруженным декором или буквально воспроизводить праздничные символы. В этом сезоне главные герои — нюдовые оттенки, глубокий бордо, черный френч и миниатюрные детали. Выбирайте дизайн под свой стиль, ведь иногда достаточно одного маленького призрачка или едва заметной паутинки, чтобы создать по-настоящему волшебный образ.

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