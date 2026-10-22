Астрологический прогноз на 22 октября

Колесо / © Associated Press

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Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные и решительные действия успеха не принесут, поэтому лучше посвятить время работе над совершенными ранее — прежде всего профессиональными — ошибками.

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Символ дня: колесо.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, кобальтовый.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

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За какую часть тела отвечает: кровеносная система, кровь.

Болезни дня: особое внимание нужно обратить на работу желудочно-кишечного тракта.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании — поститься и голодать — лишенный пищи желудок, может начать «есть» сам себя, что чревато гастритом и язвой.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что она улучшает внешность и укрепляет здоровье

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Магия и мистика дня: астрологи считают, что в это день можно обращаться за помощью к чудотворным иконам и читать молитвы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но нужно потратить время и силы на их расшифровку.

Табу дня: деньги нужно тратить только на действительно важные вещи.

Цитата дня: «Собирайте камни, которые в вас бросают. Они — основа вашего будущего пьедестала» (Гектор Берлиоз).

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