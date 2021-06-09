Російським туристам дозволять літати до Туреччини

Припинення авіасполучення з Туреччиною було продовжено до 21 червня.

Туристичні польоти до Туреччини для росіян можуть поновитися в липні. До країни вирушить російська делегація, яка буде перевіряти турецькі курорти.

Про це на пресконференції ТАСС повідомив віце-президент Російського союзу туріндустрії Юрій Барзикін, пише Znak.com.

За його словами, для цього є об'єктивні причини (відновлення авіасполучення з Туреччиною - Ред.) - зниження ризиків щодо захворюваності коронавірусом, а також економічне обґрунтування - понад 500 тис. осіб наразі не реалізували свої тури в цю країну.

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Цього тижня стало відомо, що до країни вирушить російська делегація, яка буде перевіряти турецькі курорти. За словами заступника міністра культури і туризму Туреччини Надир Алпаслан, авіасполучення відновлять саме за підсумками цього візиту.

12 квітня Росія вирішила призупинити чартерні польоти до Туреччини на 1,5 місяці (від 15 квітня до 1 червня) через зростання кількості тих, хто підхопив COVID-19, обмеживши авіасполучення двома рейсами на тиждень на взаємній основі.

Пізніше припинення авіасполучення з Туреччиною було продовжено до 21 червня.

Росія не планувала припиняти авіасполучення з Туреччиною, однак пішла на цей крок після того, як турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган публічно висловився на підтримку територіальної цілісності і суверенітеті України і невизнання анексії Криму.

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