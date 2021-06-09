Российским туристам разрешат летать в Турцию

Прекращение авиасообщения с Турцией было продлено до 21 июня.

Туристические полеты в Турцию для россиян могут возобновиться в июле. В страну отправится российская делегация, которая будет проверять турецкие курорты.

Об этом на пресс конференции ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишет Znak.com.

По его словам, для этого есть объективные причины (восстановление авиасообщения с Турцией — Ред.) — снижение рисков по заболеваемости коронавирусом, а также экономическое обоснование — более 500 тыс. человек пока не реализовали свои туры в эту страну.

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На этой неделе стало известно, что в страну отправится российская делегация, которая будет проверять турецкие курорты. По словам заместителя министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан, авиасообщение восстановят именно по итогам этого визита.

12 апреля Россия решила приостановить чартерные полеты в Турцию на 1,5 месяца (с 15 апреля до 1 июня) из-за роста количества тех, кто подхватил COVID-19, ограничив авиасообщение двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

Позже прекращение авиасообщения с Турцией было продлено до 21 июня.

Россия не планировала приостанавливать авиасообщение с Турцией, однако пошла на этот шаг после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган публично высказался в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и непризнания аннексии Крыма.

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