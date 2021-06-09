В российской Югре медведи облюбовали кладбища (видео)

Хищники питаются оставленными там людьми продуктами.

В России жители Югры перестали ходить на кладбища. Людям страшно из-за медведей, которые облюбовали могилы, питаясь оставленными там людьми продуктами.

Об этом сообщает Znak.com.

На днях видео с хищником опубликовала жительница Горноправдинска Ханты-Мансийского района. На кадрах можно увидеть, как женщина пытается отогнать животное.

А в конце мая на городском кладбище Лангепаса в ХМАО местные жители сняли двух медведей, которые пришли на запах пищи, оставленной на могилах родственниками умерших.

Между тем в Мелитополе Запорожской области белки в поисках пищи добрались до жилых многоэтажек. Зверьки облюбовали балконы местных жителей и делают их ежедневные обходы в поисках пищи.

А жилой дом в центре Харькова страдает от нашествия пресмыкающихся. Незваные визитеры вылезают из щелей в подъезд и даже в квартиры. И хотя змеи эти — обычные водяные ужи, людям все равно страшно.

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