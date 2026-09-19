На Закарпатье девушки украли цветы с кладбища, чтобы поздравить педагога

Букет на 1 сентября: на Закарпатье две девушки украли цветы с кладбища

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В Виноградове на Закарпатье полицейские сообщили о подозрении двум местным жительницам, которые 1 сентября украли цветы с могилы на городском кладбище, чтобы «подарить» их учительнице, с которой имели давний конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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По данным правоохранителей, сообщение об изуродованном месте захоронения поступило в полицию 1 сентября. Полицейские установили, что к преступлению причастны две местные жительницы 23 и 25 лет.

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Злоумышленницы проникли на территорию городского кладбища Виноградова, подошли к одной из могил и забрали из нее свежие цветы и ритуальные цветочные композиции. Кроме похищения, девушки разбросали другие растения, а также помещали и переставили ритуальные корзины и другие предметы, которые покинули родственники умерших.

Предварительно известно, что собранные цветы женщины планировали подарить учительнице, с которой у них возникли неприязненные отношения.

Действия девушек квалифицировали по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — поругание над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

За совершенное грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Следственные действия по делу продолжаются.

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Раньше мы писали, что священник сравнял с землей кладбище, чтобы «освободить место».

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