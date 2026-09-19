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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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На Закарпатті дівчата вкрали квіти з цвинтаря, аби привітати педагога

Букет із кладовища для вчительки на День знань може коштувати двом жителькам Виноградова семи років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Букет на 1 вересня: на Закарпатті двоє дівчат вкрали квіти з кладовища

Букет на 1 вересня: на Закарпатті двоє дівчат вкрали квіти з кладовища

У Виноградові на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру двом місцевим жителькам, які 1 вересня вкрали квіти з могили на міському кладовищі, аби «подарувати» їх вчительці, з якою мали давній конфлікт.

Про це передає пресслужба поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про понівечене місце поховання надійшло до поліції 1 вересня. Поліцейські встановили, що до злочину причетні дві місцеві мешканки віком 23 та 25 років.

Зловмисниці проникли на територію міського кладовища Виноградова, підійшли до однієї з могил та забрали з неї свіжі квіти й ритуальні квіткові композиції. Окрім викрадення, дівчата розкидали інші рослини, а також позміщували та переставили ритуальні кошики й інші предмети, які залишили родичі померлих.

Попередньо відомо, що зібрані квіти жінки планували «подарувати» вчительці, з якою у них виникли неприязні стосунки.

Дії дівчат кваліфікували за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

За скоєне загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Слідчі дії у справі тривають.

Раніше ми писали, що священник зрівняв із землею кладовище, щоб «звільнити місце».

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