"Втратять більше, ніж здобудуть": в НАТО зробили жорстке попередження Путіну

У НАТО попередили Москву про наслідки нападу на Альянс / © Фото з відкритих джерел

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НАТО має детальні плани реагування на загострення на східному фланзі, аж до застосування статті 5 Північноатлантичного договору. Альянс готовий до можливого нападу, а Росія у разі такого сценарію зазнає значно більших втрат, ніж зможе здобути.

Про це заявив Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на щорічній зустрічі керівників Альянсу.

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НАТО має тисячі сторінок планів

За словами Драгоне, військове планування Альянсу охоплює широкий спектр можливих сценаріїв — від локальної кризи чи втручання на території країн-членів до ситуації, за якої доведеться задіяти статтю 5. Йдеться про плани, які визначають порядок дій союзників у разі різного рівня загроз і передбачають координацію військ та їхнє оперативне розгортання.

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«У нас є 4 тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе — від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору», — зазначив Драгоне.

Драгоне запевнив, що це не тільки документи на папері. За його словами, Альянс має необхідну структуру, військових і озброєння, а підготовка передбачає можливість швидкого реагування на загострення.

«Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові», — запевнив він.

Росію планують стримувати загрозою розгромної відповіді

Головний принцип нинішньої стратегії НАТО Драгоне пов’язує зі стримуванням. Його суть полягає в тому, щоб потенційний противник розумів: напад на державу Альянсу не принесе йому бажаного результату, натомість обернеться масштабними військовими втратами.

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«У разі нападу можу сказати, що сьогодні вони гарантовано втратять набагато більше, ніж отримають, це точно. Саме це і є стримуванням», — пояснив він.

Таку позицію в НАТО висловлюють на тлі зростання кількості інцидентів біля східних кордонів Альянсу. Повітряний простір країн НАТО вже неодноразово опинявся під загрозою через російські дрони та ракети, а європейські уряди дедалі більше говорять про необхідність бути готовими не лише до гібридних атак, а й до серйознішого сценарію.

Водночас сама наявність планів не означає, що НАТО очікує неминучого нападу Росії. Йдеться про підготовку до різних сценаріїв, аби у разі кризи союзники не витрачали час на вироблення спільного алгоритму дій.

Російська загроза для НАТО — останні новини

Напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевичс попередив про проблеми Європи із протиповітряною обороною. За його словами, технології дронової війни в Україні розвиваються настільки швидко, що нинішні підходи до підготовки Європи до повітряної війни можуть застаріти вже до середини наступного року.

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Він також заявив, що в разі застосування Росією навіть кількох ракет проти території НАТО для деяких країн Альянсу це сьогодні могло б стати серйозним викликом. Водночас Рінкевичс не очікує звичайного масштабного вторгнення Росії до країн НАТО, але закликав бути особливо уважними до диверсій, кібератак і нових інцидентів із дронами та ракетами.

Тим часом Росія дедалі активніше переносить гібридну війну на територію Європи. Останніми місяцями під ударом або в зоні ризику опинялися оборонні підприємства, транспортна та енергетична інфраструктура, комунікації, а також повітряний простір європейських держав.

Такі дії дедалі частіше розглядають як спосіб перевірити реакцію НАТО, не переходячи одразу до відкритого військового конфлікту. На цьому тлі заяви Драгоне про готовність Альянсу мають стати сигналом для потенційного противника, що у випадку прямої атаки відповідь буде спільною і масштабною.

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