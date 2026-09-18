"Герань-5" може стати серйозною загрозою для НАТО: чим небезпечний новий дрон-ракета РФ

«Герань-5» викликає занепокоєння НАТО / © Сергій Флеш

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Росія розробила новий ударний безпілотник «Герань-5», який суттєво відрізняється від попередніх версій цієї серії швидкістю, дальністю та потужністю бойової частини. Його характеристики викликають занепокоєння через можливість застосування таких дронів поблизу кордонів країн НАТО.

Про це пише The Telegraph.

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Чим «Герань-5» відрізняється від попередників

Попередні російські «Герані», створені на основі іранських Shahed-136, були відносно повільними — їхня швидкість становила близько 180 км/год. Нова версія отримала реактивний двигун, завдяки чому може розганятися приблизно до 600 км/год.

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Це суттєво скорочує час, який залишається для виявлення та перехоплення безпілотника. Якщо апарат зі швидкістю 180 км/год долає 30 км приблизно за 10 хвилин, то «Герань-5» може подолати таку саму відстань приблизно за три хвилини.

Безпілотник також значно більший за попередні моделі. Його довжина становить близько 6,5 метра, розмах крил — 3,2 метра, а максимальна злітна маса — близько 850 кг.

Дрон може нести 90 кг вибухівки

Однією з найбільш помітних характеристик нового апарата є його бойова частина. «Герань-5» здатна нести до 90 кг вибухівки, що робить її значно потужнішою за легші ударні безпілотники.

За даними української розвідки, дрон має дальність польоту близько 950 км, може перебувати в повітрі до двох годин і підніматися на висоту до 6 тисяч метрів. Як зазначає ГУР, «Герань-5» оснащена реактивним двигуном китайського виробництва Telefly, супутниковою навігацією та системою Mesh Network.

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Саме поєднання дальності, швидкості та великої бойової частини робить цей апарат окремим класом загрози порівняно з дешевшими та повільнішими дронами-камікадзе.

Чому це важливо для НАТО

Проблема для країн Альянсу полягає не лише в тому, що Росія отримала новий тип зброї. Російські безпілотники вже неодноразово наближалися до повітряного простору країн НАТО, а під час масованих атак на Україну окремі апарати перетинали кордони сусідніх держав.

Швидший дрон залишає обороні значно менше часу на реакцію. Для країн, які розташовані поблизу України, це особливо важливо: навіть відхилення апарата від запланованого маршруту може створити небезпечну ситуацію.

Водночас сама по собі поява «Герані-5» не означає неминучої атаки на територію НАТО. Йдеться передусім про новий інструмент, який Росія може використовувати для ударів по Україні та потенційного випробування можливостей західної протиповітряної оборони.

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Росія робить ставку на масовані атаки

Ще одна особливість нового дрона — його потенційна роль у масованих ударах. Росія вже використовує великі кількості безпілотників, змушуючи Україну витрачати ресурси на їхнє перехоплення.

«Герань-5» коштує дорожче за простіші дрони, однак її швидкість і бойова частина можуть робити використання таких апаратів виправданим для окремих цілей. У разі масованого запуску одночасно з іншими безпілотниками та ракетами це може створювати додаткове навантаження на системи ППО.

Для НАТО поява таких дронів означає необхідність враховувати новий сценарій: безпілотники стають швидшими, важчими та дедалі складнішими для перехоплення, а межа між війною в Україні та ризиками для сусідніх держав залишається дуже чутливою.

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