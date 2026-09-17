Зеленський розповів про результати випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів"

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий позитивний результат випробувань українських перехоплювачів проти реактивних «Шахедів». За його словами, під час випробувань вдалося збити такий безпілотник.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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«Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних „Шахедів“: було збиття. Дякую всім розробникам і нашим воїнам. Будемо масштабувати», — заявив він.

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Президент зазначив, що Україна продовжує створювати власні засоби для протидії російським загрозам.

«Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози та створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції», — сказав він.

Зеленський зазначив ситуацію на фронті

Президент також розповів про доповідь щодо ситуації на фронті та вшанував підрозділи, які виконують бойові завдання.

За його словами, на Донеччині є необхідна для України «динаміка», а на Куп’янському напрямку готують посилення.

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«Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів», — заявив Зеленський.

Окремо він подякував військовослужбовцям 82-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад.

«На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни! Слава Україні!» — сказав президент.

Нагадаємо, росіяни вдарили дроном по автобусу з пасажирами у великому обласному центрі 17 вересня. У Запоріжжі ворожий FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

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Раніше ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Там загинуло 5 людей, щонайменше 67 дістали поранення. Серед постраждалих 8 дітей.

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