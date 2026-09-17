Вдова Поклада розповіла про таємний вчинок Ротару: як співачка допомогла родині під час "катастрофи"

Софія Ротару, Світлана й Ігор Поклади

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Дружина легендарного українського композитора Ігоря Поклада — Світлана — розповіла про багаторічне знайомство із Софією Ротару та пригадала особливий вчинок артистки.

Вже понад 10 років зірки не спілкуються, проте Світлані є про що згадати. В інтерв’ю Дмитру Гордону жінка зізналася, що особливо вдячна співачці за підтримку у період, коли її чоловік тяжко хворів. За словами вдови композитора, Ротару тоді допомогла їм фінансово.

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Вочевидь, мовиться про період 2014 року, коли Ігор Дмитрович переніс декілька серйозних операцій, причини яких не розкривалися. Утім, Світлана Поклад зазначила, що й досі намагається передавати артистці слова вдячності через спільних знайомих і особисто писала їй повідомлення.

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«Я постійно в месенджері їй писала слова подяки. Вона свого часу нам дуже допомогла, коли хворів Ігор. Дуже допомогла. Я їй так вдячна. Фінансово допомогла. Тоді катастрофа була абсолютна. Ви пам’ятаєте цей жах. І кого не зустріну, через усіх я передаю їй подяку. І ось зараз навіть передаю подяку. Я її в принципі дуже люблю», — поділилася Світлана.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Окрім допомоги у складний період, Поклад пригадала й теплі особисті зустрічі з Софією Ротару та її чоловіком Анатолієм Євдокименком. Зі слів жінки, поза сценою артистка зовсім не така, якою її звикли бачити глядачі.

Одного разу Світлана запросила подружжя до себе додому та приготувала для гостей домашню вечерю. Спочатку Ротару збиралася ненадовго затриматися в гостях, однак домашня їжа, схоже, переконала її змінити плани.

«Я напекла цілу купу пирогів: з кисломолочним сиром, і з капусткою, і з м’ясом. І вона: „Свєто, прибери, мені не можна“. Потім каже: „Толю, подивися, коли у нас наступна поїздка“», — пригадала дружина композитора.

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Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Втім, залишитися надовго того вечора гостям не вдалося. Світлана розповіла, що матері Софії Ротару раптово стало зле. Сестра артистки Ауріка зателефонувала їй і повідомила, що потрібно терміново вирушати в дорогу просто вночі. Тоді господиня зібрала для подружжя всі приготовлені смаколики.

«Це трагічний день. Мамі її стало недобре в той день. І зателефонувала Ауріка й каже: „Соню, треба виїжджати прямо вночі“. Вона відповідає: „Господи, а треба ж заїхати, хоч продукти якісь взяти в дорогу“. Я всі ці пиріжки їм склала і вони поїхали. Вона чудова людина, вона мені дуже подобається», — розповіла Світлана.

Зазначимо, Ігор Поклад помер 9 липня 2026 року у віці 83 років. Український композитор мав звання Героя України та був удостоєний статусу Національної легенди. За роки творчої діяльності він створив понад 150 пісень, які стали частиною української музичної спадщини.

Нагадаємо, нещодавно померла колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі. Представник акторки на тлі чуток про причину її смерті зробив офіційну заяву.

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